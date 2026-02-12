Capturan a uno de los ladrones más buscados de Bogotá: es señalado de varios asaltos a comercios

La Policía de Bogotá logró la captura de un hombre de 29 años en la localidad de Fontibón, señalado de hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas de fuego. Según las autoridades, esta persona estaría vinculada a varios hechos de hurto a establecimientos en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

Los uniformados se encontraron de servicio en el barrio Modelia cuando fueron alertados por la ciudadanía sobre el hurto a un establecimiento de comercio. Gracias a su rápida reacción, se logró la captura en flagrancia de un hombre, quien minutos antes, mediante la modalidad de atraco, entró a este lugar y habría hurtado el dinero de la caja registradora y varios celulares de las personas que se encontraban presentes.

Durante el procedimiento se logró inmovilizar la motocicleta en la que pretendía huir. Se le halló en su poder un arma, dinero en efectivo y varios celulares. También se constató que este hombre presenta antecedentes por el delito de hurto.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen.

Cumplió condena en el 2019 por hurto y ahora fue capturado por la Policía tras robo a empleados de una tienda

En otro operativo en la localidad de Engativá, la Policía de Bogotá logró la captura de un ciudadano por delito de hurto. Según las autoridades, fue detenido tras protagonizar el hecho de hurto a empleados de una tienda o local comercial.

Mientras los uniformados patrullaban las zonas de atención del CAI Normandía por la calle 53 con carrera 72, uno de los empleados del comercio los alertó, manifestando que un hombre ingresó a este lugar y, mediante el uso de un arma cortopunzante, habría hurtado 2 celulares de alta gama.

Gracias a la localización de uno de estos dispositivos, se logró ubicar a este presunto delincuente y capturarlo de inmediato. Al hacerle el registro correspondiente, se le encontró en su poder el arma que había utilizado para cometer este hecho y los celulares que había hurtado. También se pudo establecer que esta persona salió de la cárcel en 2019 y que había entrado por el delito de hurto.