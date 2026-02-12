“Arranque que me van a matar”: Momentos de pánico se vivieron en bus de TransMilenio durante enfrentamiento a cuchillo por un presunto robo

Jóvenes se enfrentaron a presunto ladrón que estaba con arma blanca. (Foto: Captura de video @cristianc2741 11 de febrero 2026)

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa a un joven en el interior de un bus articulado de TransMilenio, que se intenta defender con un cuchillo de otros que se encontraban en la parte de afuera.

“¿Dónde está mi maleta?" se le escucha decir al joven que está afuera del bus, mientras que desde adentro el presunto ladrón empuñaba un arma blanca.

Jóvenes enfrentan al presunto ladrón que se resguardó en bus de TransMilenio

“Arranque socio que me van a matar”, repetía una y otra vez el presunto ladrón que se había subido al bus y estaba en la parte delantera. Mientras los otros dos jóvenes, uno con camiseta blanca, gorra negra y pantalón negro, mantenía un pie dentro del bus; y el otro, que permanecía afuera, tenía una chaqueta negra con raya blancas, intentaban enfrentarlo.

Finalmente cuando el conductor del articulado decidió cerrar las puertas, los dos que estaban afuera se corrieron hacia atrás, por lo que el que estaba adentro aprovechó para lanzarse contra el que estaba desarmado e intentar herirlo.

Forcejearon en la puerta y los que estaban afuera intentaron abrirlas a la fuerza, pero el bus finalmente se movió.

El que estaba adentro se acercó hasta el conductor para insistirle en que lo iban a matar. Mientras los pasajeros que estaban dentro del articulado asustados buscaban como alejarse del sujeto.

En los comentarios se conoció que la historia terminó con la intervención de la Policía: "El de negro intentó robar a los 3 chicos que estaban ahí, obviamente ellos no se dejaron y el único que iba armado era el de negro, como se ve en el vídeo, y el man alcanzó apuñalar a uno de los chicos y cuando el Transmilenio siguió, los 3 chicos se fueron corriendo y lo pararon más adelante con la Policía“.