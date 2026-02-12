Se conocen videos del trágico accidente de tránsito en la Autopista Norte que dejó dos personas muertas

Fatal accidente en la Autopista Norte en la noche del miércoles 11 de febrero.

Sobre la madrugada del jueves 12 de febrero, un fuerte y fatal accidente de tránsito ocurrió en la Autopista Norte de Bogotá con calle 245, sentido Sur-Norte. El siniestro involucró a dos automóviles y un bus intermunicipal dejando el lamentable saldo de dos personas fallecidas.

Según la Secretaría de Movilidad, el choque múltiple ocurrió hacia las 12:12 a.m. en la localidad de Usaquén. El hecho generó más de cuatro horas de retraso en la movilidad, ya que al lugar fue necesario que llegaran autoridades para investigar y realizar el levantamiento de un cuerpo. Aproximadamente a las 4 de la mañana se reestableció el tránsito.

Es importante señalar, que una de las víctmas alcanzó a ser trasladada a un centro hospitalario, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció. En redes sociales, se han filtrado videos e imágenes de lo que se vivió en el sector, posterior al accidente.

Allí se observa escenas impactantes, ya que un vehículo terminó fuera de la vía y estrellando a un árbol. No obstante, el otro carro involucrado en el siniestro, quedó completamente destruido.

Identidad de las mujeres fallecidas en el accidente de tránsito de la Autopista Norte

Las primeras versiones de las autoridades señalan que las víctimas mortales fueron dos mujeres que iban en el carro que recibió el impacto del otro vehículo. Sus nombres eran: Edna Rodríguez, de 35 años de edad y Rosario Rodríguez​ de 72 años.

Hipótesis del siniestro vial

Aunque las autoridades continúan investigando el motivo del trágico accidente, las primeras hipótesis apuntan a que hubo una imprudencia por parte de un menor de edad, quien era la persona que manejaba el carro que estrelló al otro vehículo en el que iban las dos señoras fallecidas.

El joven habría conducido en exceso de velocidad, además​ que se está determinando si iba en estado de alicoramiento.