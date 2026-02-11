Sorpresivo robo en Fontibón: montaron una moto en un motocarro y huyeron en 34 segundos

Cámara de seguridad captaron un inusual robo de motocicleta en el barrio Puente Grande ubicado en la localidad de Fontibón, Bogotá. Tres ladrones montaron una moto en un motocarro y se la llevaron en menos de un minuto.

El hecho se presentó cerca de las 5:00 de la tarde del domingo 8 de febrero y hasta ahora se dan conocer, según información del medio Citytv. Según muestran las grabaciones, tres individuos encapuchados sin identificar llegaron en un motocarro que estacionaron por unos segundos, dos de ellos levantaron la moto eléctrica y la cargaron rápidamente para huir en cuestión de 34 segundos.

Lo que dice la víctima

Según información del medio ya citado, la víctima afirmó que había recibido la moto el pasado 24 de enero y estaba prácticamente nueva, una razón extra para lamentar el robo que se suma a la pérdida de su principal medio de transporte para movilizarse al trabajo.

Además, relató que al salir de su lugar de trabajo, fuera del cual estaba parqueada la moto, notó la ausencia del vehículo y confirmó el insólito hurto al ver la cámara de seguridad.

Según cifras oficiales, a diario se roban alrededor de 6 carros y 8 motos en la capital, tanto a mano armada como por sustracción en la vía pública. Pese a que en lo corrido del año van un 26 % menos de hurtos respecto al mismo período en 2025, estos delitos siguen preocupando a los bogotanos y generando una sensación de inseguridad en la ciudad.