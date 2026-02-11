Los señalamientos de David Murcia contra Abelardo de la Espriella: esto dice la queja disciplinaria contra el candidato

Este miércoles 11 de febrero se conoció que David Murcia Guzmán, cerebro de DMG condenado por lavado de activos y captación ilegal, radicó una queja disciplinaria contra el abogado y actual candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El mecanismo se interpuso por “violación grave a los deberes profesionales, lealtad, diligencia, ética y confianza” durante su defensa por el caso de DMG, según contó su apoderada, Sondra Macollins, y reveló después el documento presentado ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Dice que De la Espriella omitió importante detalle

En el documento, Murcia señala que presenta la queja contra quien fuera su abogado por “graves faltas a la ética profesional, a los deberes del abogado defensor y a la confianza legítima depositada en su gestión”. Seguido a esto, el quejoso enumeró una serie de razones por las que interpone el mecanismo contra De la Espriella.

Murcia criticó que su abogado no alegara ni cuestionara que se hiciera parecer que su captura se dio en territorio colombiano el 20 de noviembre, cuando en realidad sucedió el día 19 en Panamá. “La omisión absoluta de esta irregularidad vulneró de manera directa mi derecho fundamental a la defensa técnica, al debido proceso y a ser juzgado conforme a las reglas constitucionales y legales vigentes”.

Alegó cobro desproporcionado y abandono de la defensa

En segundo lugar, el fundador de. DMG señaló que cuando el actual candidato aceptó asumir su defensa con un pago anticipado de los honorarios, que eran aproximadamente cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000 COP), sin embargo, se queja de que después De la Espriella renunció sin devolver el dinero: “Mi defensor de manera abrupta, irresponsable y mediática, renunció públicamente a mi defensa, afirmando haber sido ”engañado" por mí, sin agotar los deberes mínimos de lealtad, reserva profesional y diligencia, y sin devolver los honorarios pagados, ni rendir cuentas, ni ofrecer explicación jurídica alguna".

Critica exposición mediática y supuesto conflicto de interés

“El abogado denunciado realizó declaraciones públicas en medios de comunicación, afectando mi honra, buen nombre y presunción de inocencia, rompiendo de manera flagrante el deber de confidencialidad, incluso después de renunciar a la defensa y, como consecuencia de ello, poniendo una carga extra sobre mi defensa que pesó en el resultado final de mi condena”, dice también el documento, donde señalan que esa conducta constituyó una traición de la confianza.

Por último, Murcia aseguró que hubo conflicto de interés y presunto aprovechamiento indenido del caso, pues aseguró que luego de ser su defensor “el abogado denunciado estrechó relaciones con el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien había manifestado interés directo en mi persecución judicial”.