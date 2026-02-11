General señalado por Petro de sembrar drogas en su vehículo está dispuesto a someterse al polígrafo si no le creen

El presidente Gustavo Petro afirmó, recientemente, que un alto oficial de la Policía habría intentado poner drogas en su vehículo durante su visita a Estados Unidos para incriminarlo ante las autoridades de ese país y "destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra“. Estas declaraciones, a las que les puso nombre propio, han generado revuelo por su gravedad, incluso, para el mismo señalado.

Lea también: David Murcia Guzmán denuncia a Abelardo de la Espriella por supuestas faltas disciplinarias cuando fue su abogado

Se trata del general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Cali. El uniformado afirmó ante medios radiales que se enteró de la noticia por medios de comunicación y quedó sorprendido con la noticia, de la cual no ha recibido notificación de su institución ni del Gobierno.

“Es una locura”

“Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, fue lo que afirmó Petro sobre el presunto plan en su contra. Ante esto, Urrego aseguró a Blu Radio que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial, y añadió: “Nunca, eso para mí es una locura”.

Le puede interesar: “Queda bien claro lo que me gusta”: Petro se va contra Lina María Garrido ante comentarios sobre su supuesta pareja

El oficial subrayó que no tiene contacto militar con la Casa Militar, quienes son los encargados del esquema de seguridad y el manejo de los vehículos presidenciales.

Se sometería a pruebas técnicas

Urrego aseveró ante La Fm: “Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”, y destacó que en sus 32 años de carrera ha superado exitosamente cerca de seis pruebas de confianza, incluyendo procesos con agencias de Estados Unidos como HSI y ICE.