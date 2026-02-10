¿Petro dejó tirados a los alcaldes?: la pelea por polémica foto de mandatarios cordobeses sentados en el piso

En medio de las fuertes lluvias que han causado estragos en el departamento de Córdoba y han dejado a más de 140.000 damnificados en menos de dos semanas, el presidente Gustavo Petro convocó un consejo de ministros en la ciudad de Montería para atender la situación. Durante la jornada, una imagen causó controversia porque reflejaria la desconexión entre el gobierno nacional y las administraciones locales en el marco de una devastadora emergencia climática.

La foto de la discordia

Poco después del encuentro, comenzó a circular en redes sociales una foto donde se ve a los alcaldes de varios municipios de Córdoba sentados en el piso, al parece, afuera de las instalaciones donde se realizaba el consejo donde sí estuvo el gobernador Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen. En internet no se hicieron esperar los comentarios criticando al mandatario, afirmando que solo fue a “echar culpas” por sus comentarios sobre la posible responsabilidad de las hidroeléctricas en el desastre y que su actitud mostraban desdén hacia las regiones.

En la imagen ser pueden ver a algunos de los casi diez alcaldes que estaban afuera del recinto, entre ellos los de Moñitos (José Félix Martínez), Puerto Libertador (Alberto Rubio), Puerto Escondido (Ivis Judith Marzola), y Ciénaga de Oro (Alejandro Mejía), Canalete (Yeis Lenis Simanca), Cotorra (María Eugenia Díaz), Tierralta (Jesús David Contreras) y Lorica (Carlos Mario Manzur).

La respuesta del Gobierno

A estos señalamientos, varios funcionarios del gobierno respondieron desmintiendo la versión difundida, entre ellos el mismo presidente. “Alcaldes se tiraron por ahí en un corredor a decir que no los recibimos. No, no. Esto es un consejo de ministros, tiene unas normas y unas reglas”, afirmó Petro en el consejo de ministros, y agregó: “no estamos en un foro, ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones. Estamos es resolviendo desde el gobierno nacional”.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló: “Es mentira. Se dispuso de una sala VIP para atender a los alcaldes y alcaldesas por parte de directivos de entidades adscritas y cabezas territoriales. Allí estuvieron el director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, M. Caicedo, coordinadora del grupo de Regalías de Mintransporte y muchos más”. Rojas aseguró que la foto fue “hecha a la medida para generar indignación sin fondo”.

Su versión se complementaba con lo dicho por Andrés Hernández, asesor de comunicaciones del presidente, quien afirmó que los alcaldes disponían de una sal de juntas “con todas las comodidades” y que él mismo pidió que se les diera alimentación. “Ya que tomaran la decisión de salir del recinto y tomar una foto en el piso, me parece grave para decir que se les trató mal cuando no fue así”, finalizó.