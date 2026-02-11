El Papa León XIV está preocupado por las inundaciones en Colombia y eleva una oración

Es el 267.º papa de la Iglesia católica y noveno soberano de la Ciudad del Vaticano. (Foto: Redes sociales)

El Papa León XIV expresó este miércoles su profunda preocupación por la grave situación que atraviesa Colombia debido a las recientes inundaciones, que han dejado víctimas mortales, miles de damnificados y cuantiosos daños materiales en varias regiones del país. El pronunciamiento se dio durante los saludos en español de su tradicional Audiencia General en el Vaticano, donde el pontífice hizo un llamado especial a la solidaridad internacional.

El líder de la Iglesia Católica encomendó al amparo de la Virgen “a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia”, al tiempo que exhortó a la comunidad mundial a sostener con “la caridad y la oración a las familias damnificadas”. Sus palabras fueron recibidas con atención por fieles de distintos países, especialmente por la comunidad colombiana que sigue con preocupación el avance de la emergencia climática.

Inundaciones en Colombia: el mensaje del Papa León XIV que conmueve al mundo

Las lluvias intensas de los últimos días han provocado el desbordamiento de varios ríos, entre ellos el Sinú y el San Jorge, en la región Caribe, generando afectaciones en viviendas, cultivos, vías y servicios básicos. Según los reportes oficiales, al menos 14 personas han muerto y decenas de miles de familias han resultado damnificadas, lo que ha encendido las alarmas en las autoridades nacionales y regionales.

Frente a este panorama, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la reconstrucción de las zonas afectadas implicará millonarias inversiones en los próximos meses. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario indicó que “la reconstrucción del tejido social y del territorio implicará una decena de billones”, una cifra que refleja la magnitud del impacto dejado por la emergencia climática.

Petro también convocó un consejo de ministros extraordinario para analizar la situación y coordinar acciones urgentes de atención humanitaria, prevención de riesgos y recuperación de infraestructura. El Gobierno busca articular esfuerzos con gobernaciones, alcaldías y organismos de socorro para garantizar ayuda inmediata a las comunidades más afectadas.

El llamado del Papa León XIV se suma a múltiples voces que desde distintos sectores han pedido mayor apoyo nacional e internacional para enfrentar las consecuencias del cambio climático, fenómeno que cada vez genera eventos más extremos y frecuentes en países vulnerables como Colombia. Para expertos, las inundaciones actuales evidencian la necesidad de fortalecer políticas de adaptación, manejo de cuencas y planificación territorial.

Durante su mensaje, el pontífice también recordó que en la diócesis de Chiclayo, en Perú —donde fue obispo antes de asumir el pontificado— se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, una fecha que dedicó a encomendar “a todos, especialmente a los enfermos y a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María”.

Las palabras del Papa no solo tuvieron un carácter espiritual, sino también social y humanitario, al invitar a la comunidad internacional a mirar hacia Colombia en un momento crítico. Para muchas familias damnificadas, este gesto representa un mensaje de esperanza en medio de la tragedia, así como un impulso para que más instituciones y ciudadanos se solidaricen con quienes hoy lo han perdido todo.

En un contexto de emergencia climática global, el mensaje de León XIV refuerza la idea de que las catástrofes naturales no son solo problemas locales, sino desafíos colectivos que requieren solidaridad, oración y acciones concretas para proteger la vida y la dignidad de las personas más vulnerables.