“La guerra vuelve a estar de moda”: El crudo diagnóstico del Papa León XIV sobre el caos global y la captura de Maduro

El escenario internacional atraviesa uno de sus momentos más críticos, y la Santa Sede ha decidido no callar. Durante el tradicional discurso de Año Nuevo ante el cuerpo diplomático, el Papa León XIV ofreció un balance sobre el rumbo de la política exterior, asegurando que “la guerra vuelve a estar de moda”.

Sus palabras, pronunciadas en inglés, resonaron en la Sala Regia, ayer 9 de enero, como una advertencia directa contra el debilitamiento del diálogo multilateral.

Para el obispo de Roma, el mundo asiste a un resurgimiento del entusiasmo bélico, donde las demostraciones de fuerza militar están desplazando las mesas de negociación.

Según el pontífice, esta tendencia está sepultando los principios de convivencia establecidos tras la Segunda Guerra Mundial, priorizando una “diplomacia de la fuerza” que pone en riesgo la estabilidad del orden global.

Las palabras del potífice que resumen todo esto fueron:

“La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”.

El foco sobre Venezuela y la intervención de EE. UU.

Uno de los puntos más tensos de su intervención fue la referencia al continente americano. El Papa León XIV manifestó su profunda preocupación por la escalada de violencia en el mar Caribe y la costa pacífica. Estas declaraciones ocurren en un contexto de alta volatilidad tras el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump.

El Sumo Pontífice hizo un llamado respetar la voluntad del pueblo venezolano y a garantizar la protección de los derechos humanos y civiles.

Esta postura del Vaticano surge después de que Washington confirmara operaciones militares, tanto marítimas como terrestres, destinadas a destruir infraestructuras vinculadas al narcotráfico, lo que ha derivado en un control prolongado de las fuerzas estadounidenses sobre el territorio venezolano, país que posee las mayores reservas de hidrocarburos del planeta.

Crisis en Oriente Próximo y derechos humanos

La mirada de la Santa Sede también se detuvo en Cisjordania. El papa León XIV denunció el incremento de la violencia contra la población civil palestina y reafirmó la posición histórica del Vaticano: el respaldo a la creación de un Estado palestino soberano. Asimismo, enfatizó que esta población tiene el derecho fundamental de habitar su tierra en condiciones de paz y seguridad.

Más allá de los conflictos territoriales, el discurso abordó problemáticas sociales que afectan la dignidad humana. El pontífice alertó sobre el aumento de la dependencia de las drogas en la juventud, las constantes violaciones a la libertad religiosa a nivel global y más situaciones.

Un llamado al diálogo

El mensaje de León XIV no fue solo una enumeración de crisis, sino una crítica estructural a cómo las naciones entienden la paz hoy en día. Lamentó que esta ya no se busque como un bien común, sino como una condición impuesta a través del armamento.

Con este pronunciamiento, el Vaticano intenta posicionarse nuevamente como un mediador en un mundo fracturado, insistiendo en que el respeto entre los pueblos es la única alternativa frente a un panorama donde las armas parecen ganar terreno frente a la palabra.