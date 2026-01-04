El papa León XIV pide prioridad para el pueblo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

En un momento de máxima tensión internacional, la voz de la Santa Sede se ha alzado para fijar una postura clara sobre el futuro de Venezuela. Este domingo, durante el rezo del ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, el papa León XIV instó a que el bienestar del pueblo venezolano prevalezca sobre cualquier interés político o estratégico, apenas horas después de conocerse la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos.

Con un semblante cargado de preocupación, el pontífice subrayó que la crisis actual debe resolverse dentro del marco de la soberanía y el Estado de Derecho. Sus palabras resuenan como un llamado a la calma en una nación que enfrenta un giro histórico tras el operativo estadounidense que trasladó al líder chavista a Nueva York.

Un mensaje de paz frente a la incertidumbre

“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, expresó León XIV ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. El papa hizo especial énfasis en que cualquier transición o acción política debe respetar los derechos humanos y civiles inscritos en la Constitución venezolana.

Además, el obispo de Roma pidió a la comunidad internacional trabajar en unidad para construir un futuro de estabilidad, poniendo el foco en los más vulnerables: “Especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”, recordó, invocando la protección de la Virgen de Coromoto y de los recién canonizados José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

La Iglesia venezolana pide “fortalecer la esperanza”

En sintonía con el Vaticano, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado urgente dirigido al “Pueblo de Dios”. Los obispos locales exhortaron a los ciudadanos a mantener la serenidad y a rechazar cualquier manifestación de violencia que pueda surgir tras el vacío de poder dejado por la captura de Maduro.

“Nuestras manos deben abrirse para el encuentro y la ayuda mutua”, señaló la CEV, enfatizando que las decisiones futuras deben orientarse exclusivamente al beneficio común y no a intereses particulares.

Maduro en Nueva York y el anuncio de Donald Trump

Mientras la Iglesia clama por paz, el escenario judicial avanza en Estados Unidos. El exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya se encuentran en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Maduro enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas de fuego ante un tribunal federal en Manhattan.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una nueva ola de debates al afirmar que su país “gobernará” Venezuela de forma transitoria hasta que se logre concretar una “transición juiciosa”. Esta declaración añade una capa de complejidad al llamado de soberanía realizado por el papa León XIV, marcando el inicio de un capítulo incierto para la política latinoamericana.