Así van las condonaciones masivas de créditos educativos del ICETEX

Este miércoles, 11 febrero, el ICETEX informó que desde agosto de 2022 son 175.141 personas las que han accedido a condonaciones parciales o totales de créditos educativos financiados o administrados. Las medidas suman 2,7 billones de pesos y han sido financiadas con recursos de la Nación, de la entidad y de organizaciones nacionales, regionales e internacionales.

Los alivios los han aplicado a créditos tradicionales, fondos administrados y programas internacionales. La estrategia contempla distintos mecanismos, según el perfil del beneficiario y el tipo de obligación adquirida.

Condonaciones a créditos educativos del ICETEX

A través del Plan de Oportunidades se implementó la condonación parcial de capital con recursos del ICETEX, que fue para tres grupos.

El primero corresponde a la cartera de difícil recuperación. En este caso, 17.129 personas con dificultades de pago obtuvieron condonaciones de hasta el 80 % del capital más intereses, por un total de 293.007 millones de pesos.

El segundo grupo es el de buen comportamiento de pago. Un total de 949 personas que realizaron reembolso anticipado recibieron condonaciones parciales de capital por 1.397 millones de pesos.

El tercero incluye a 706 profesionales, entre médicos, investigadores, madres y padres comunitarios, deportistas y líderes sociales, quienes accedieron a condonaciones de hasta el 25 por ciento del saldo de capital. Para este grupo se destinaron 10.832 millones de pesos y la proyección oficial es llegar a 2.600 beneficiarios al finalizar el actual gobierno.

También hay condonaciones por mérito académico y condición socioeconómica. En este componente, 38.356 graduados de pregrado recibieron alivios de entre el 25 y el 50 por ciento de su crédito reembolsable, con una inversión de 431.895 millones de pesos. Además, 912 estudiantes con los mejores resultados en las pruebas Saber Pro obtuvieron condonación total de su crédito, por 51.488 millones de pesos.

En los fondos administrados con recursos nacionales y territoriales, 116.954 personas fueron beneficiadas con condonaciones que suman 1,78 billones de pesos, mediante alianzas con entidades públicas, privadas y cooperativas.

En el ámbito internacional, 92 profesionales del programa Pasaporte a la Ciencia accedieron a condonaciones por 14.459 millones de pesos, mientras que 43 jóvenes del programa Jóvenes Talento obtuvieron beneficios por 2.806 millones de pesos.

Adicionalmente, 174.962 personas con dificultades de pago lograron acuerdos que permitieron la condonación de hasta el 100 por ciento de intereses corrientes vencidos y moratorios, lo que representó alivios por 153.033 millones de pesos.

De acuerdo con la información oficial, las medidas buscan aliviar la carga financiera de estudiantes y egresados, y hacen parte de los beneficios contemplados en las condiciones de los créditos y en programas especiales administrados por la entidad.