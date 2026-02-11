Anuncian intervención en el Parque Berrío después de 30 años y control a los habitantes de calle

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el inicio de obras en el Parque Berrío, una intervención que no se realizaba desde hace más de 30 años, específicamente desde la construcción de la estación del metro en 1995. Este es un espacio en el centro de la capital antioqueña, en donde confluyen grandes problemáticas de la ciudad, entre ellas, la inseguridad.

De acuerdo con el mandatario, este proyecto incluye renovación de infraestructura, recuperación de zonas verdes, mejoras en iluminación y un componente social enfocado en la atención de habitantes de calle y vendedores informales.

La intervención en el Parque Berrío incluirá control a los habitantes de calle

Además, se adelantarán acciones en la Plaza Botero, Palacé y el entorno del metro. Según la Administración Distrital, el objetivo es mejorar la seguridad, la accesibilidad y proteger el patrimonio en una zona por la que transitan cerca de un millón y medio de personas cada día.

Entre los cambios que tendrá el Parque Berrío está la renovación de los pisos de la plazoleta central y sectores como Palacé y Boyacá con baldosa de grano para ofrecer superficies más seguras a los peatones.

Además, recuperarán las zonas verdes, se preservarán árboles patrimoniales y se mejorará la iluminación. La intervención incluye el área de influencia de la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria y cuenta con autorización del Ministerio de Cultura.

“Esa primera intervención es más o menos de 6904 millones de pesos, que tiene que ver con el parque. Viene la segunda etapa para la zona de Palacé, toda esta zona alrededor del parque, que la tendremos para el segundo semestre. Y algo muy importante que anunciaremos en los próximos días, es que también se realizará una renovación de la estación Parque Berrio”, dijo Fico antes los medios de comunicación.

En el Parque Berrío hay 141 vendedores informales que serán reubicados mediante una oferta interinstitucional en el marco de la Política Pública de Vendedores Informales. También se reorganizarán los módulos de venta existentes, algunos de manera temporal durante la ejecución de las obras.

“No es solo obra física, no es solo poner bonito el parque de nuevo. Esto tiene que ver también con problemáticas como las de habitantes de calle y temas sociales de venteros en espacio público”, señaló Gutiérrez.

Además, dijo que: “cuando nos fuimos en el 2019 de la Alcaldía había en Medellín 3000 habitantes de calle. Cuando volvimos en el 2024 ya la ciudad tenía 8000 habitantes de calle. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? El consumo de droga, vidas que se pierden; y como hay unos que se dedicaron por ahí a romantizar el uso de las drogas, ese es el resultado".

Sobre la contratación, Fico indicó que es directa con una entidad que tiene más del 70 % público y que es la Fundación Ferrocarril de Antioquia.

Esta intervención está en el marco de la campaña Mi M2, con la que la Alcaldía busca promover el cuidado y la apropiación del espacio público en el Centro de Medellín.