ICETEX anunció que les condonará el 100% de intereses vencidos y moratorios a los que se pongan al día en sus pagos

Este jueves, 13 de noviembre, el ICETEX anunció una nueva Jornada de Soluciones que se propone beneficiar a cerca de 98.000 usuarios que tienen mora superior a 31 días en sus créditos educativos. La entidad indicó que a partir del 18 de noviembre y hasta el 20 de diciembre, a quienes puedan acogerse a acuerdos de pago les permitirán obtener la condonación total de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

“El ICETEX siempre piensa en las personas con dificultades en el pago de sus créditos educativos y las Jornadas de Soluciones son el espacio propicio para que mancomunadamente se logren los acuerdos. Desde la entidad, con un gran esfuerzo económico, se contribuye con la condonación de intereses corrientes y moratorios, lo cual representa un alivio al bolsillo para ponerse al día”, dijo Álvaro Urquijo, presidente del ICETEX.

Esta iniciativa le ofrece alivio financiero a los beneficiarios de cartera activa, castigada y de Fondos en Administración, bajo las políticas establecidas por la entidad. Para poder hacer la solicitud no necesitan salir de casa, a través de líneas telefónicas y canales virtuales como chat, videollamada o la opción Click to Call, disponibles en el portal oficial del ICETEX, pueden hacerlo.

Los acuerdos de pago podrán realizarse mediante tres modalidades:

Extinción , que consiste en cancelar la totalidad de la obligación.

, que consiste en cancelar la totalidad de la obligación. Normalización , que implica el pago del saldo vencido.

, que implica el pago del saldo vencido. Refinanciación, con la que se ajustan los plazos y el valor de las cuotas para facilitar la normalización de la deuda.

La atención estará disponible de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.

El ICETEX reiteró que todos sus trámites son gratuitos y le pidió a sus usuarios que no acudan a intermediarios o tramitadores que por lo generar lo que hacen es estafarlos.

¿Cómo lograr que el ICETEX condone los intereses?

Para quienes tienen crédito con mora entre 31 y 90 días:

Línea gratuita nacional 018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070

018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070 Chat

Click to Call

Videollamada

Para créditos con mora superior a 91 días: