Abelardo de la Espriella niega vínculo con esposo de la fiscal tras señalamiento de Petro: “No sé quién coño es”

El presidente Gustavo Petro generó una gran polémica en la opinión pública tras señalar un supuesto vínculo entre el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el esposo de la fiscal general, Germán Marroquín Grillo.

Todo empezó con una presunta denuncia anónima que le llegó a la Colombia Humana, la colectividad del primer mandatario. A través de su cuenta en X, esa organización política compartió la información.

“Hace pocos minutos llegó a nuestro movimiento una denuncia anónima que revela graves señalamientos sobre una presunta alianza entre altas esferas de la Fiscalía y el abogado Abelardo de la Espriella. Solicitamos una investigación formal y que se le aclare a la opinión pública si existe algún vínculo entre el cónyuge de la fiscal general de la nación y el abogado candidato Abelardo de la espriella que consistiría en el desarrollo de un falso positivos judiciales para encarcelar miembros del gobierno", puntualizó la Colombia Humana.

El presidente Petro hizo eco de esta supuesta denuncia anónima en otra declaración pública. “De la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales... Dicen ahora... Para ver cómo nos coge presos para que gane uno de los responsables de la represa de Urrá”, sostuvo el presidente Petro.

Durante una entrevista con la emisora Blu Radio, De la Espriella descartó cualquier vínculo con el cónyugue de la fiscal Luz Adriana Camargo y señaló al primer mandatario de querer proteger a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, al usar esa “estratagema”.

"No conozco a la señora fiscal, no sé quién coño es el marido“, apuntó De la Espriella. “Petro se inventa este cuento para pelear conmigo y sacar a Cepeda de la ecuación para protegerle”, concluyó.