Gustavo Bolívar arremete contra Daniel Quintero y lo señala de querer romper la unidad de la izquierda

Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico y Daniel Quintero, aspirante a la presidencia. (Foto: Tomada de Facebook Gustavo Bolívar 19 de septiembre 2025 y captura de pantalla)

A través de un contundente video que publicó a través de sus redes sociales, el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar denunció lo que considera una “traición” al proyecto político de izquierda en Colombia. Según Bolívar, las ambiciones personales de Roy Barreras y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, están fracturando la unidad que se necesita para ganar y mantenerse en la Presidencia los próximos cuatro años.

Bolívar recordó que el progresismo ya había definido una hoja de ruta que incluía el sacrificio de aspiraciones individuales en favor de una figura de consenso.

Gustavo Bolívar aseguró que Roy Barreras y Daniel Quintero rompen la unidad del progresismo

“Varios candidatos nos desprendimos de nuestros proyectos personales, de nuestras ambiciones personales y nos unimos en torno a la figura de Iván Cepeda. Iván Cepeda iba a ser nuestro candidato al Frente Amplio”, afirmó el exsenador.

Según dijo en el video, el problema radica en que sectores invitados a la coalición para ampliar el espectro político ahora buscan desplazar la candidatura de Cepeda mediante mecanismos legales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Bolívar utilizó una analogía para explicar la situación y dijo: “Nosotros inventamos el Frente Amplio... invitamos a unas personas distintas a la izquierda porque ya teníamos candidato y resulta que ahora el CNE dice que no se puede hacer esa fiesta en la casa del Pacto Histórico, pero los invitados se quedan haciendo la fiesta”.

Para Bolívar, la insistencia de Barreras y Quintero en realizar una consulta propia en marzo no es un ejercicio democrático, sino una estrategia que garantiza la división de la izquierda.

“Esto es dividir el movimiento y esto es poner en riesgo la continuidad del proyecto político en la Presidencia de la República (...) El señor Roy va a ser candidato si llega a ganar esa consulta enfrentándose a Cepeda, dividiendo el movimiento cuando teníamos la papaya más espectacular de pasar en primera vuelta”, sentenció.

Bolívar calificó de “canalla” el actuar de ambos líderes, acusándolos de utilizar “artimañas sucias” para inhabilitar a Cepeda y de intentar comparar los resultados de una consulta interna con una votación nacional de Congreso para deslegitimar el apoyo al senador del Polo Democrático.

“Sabremos a las 6 de la tarde si ellos llegaron aquí a construir un proyecto colectivo (...) o llegaron a destruir ese proyecto colectivo. Roy Barreras, Daniel Quintero: aplacen sus ambiciones personales, no le hagan un daño a la izquierda a donde fueron invitados”.

Finalmente, Bolívar advirtió que si la derecha llega dividida a las urnas con múltiples candidatos, el Pacto Histórico tenía el camino despejado con una candidatura única.