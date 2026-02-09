Revelan que la Fiscalía estaría dispuesta a firmar polémico preacuerdo con Carlos Mattos para que pueda recobrar su libertad

Un polémico acuerdo que estaría dispuesta la Fiscalía General de la Nación de firmar con el exempresario Carlos Mattos, quien habría ofrecido la entrega de algunos vehículos para poder lograr recuperar su libertad.

Desde hace cuatro años, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol le puso la lupa a Mattos y en ese entonces reveló imágenes de las salidas a las que tenía acceso de La Picota.

Carlos Mattos tendría un acuerdo listo con la Fiscalía para recobrar su libertad

Las revelaciones de ese entonces provocaron la destitución del director general del Inpec y del director de la cárcel La Picota. Luego de demostrar que durante varias semanas de seguimiento, el empresario Carlos Mattos que está condenado por sobornar a un juez, recorría Bogotá como un ciudadano común y sostenía reuniones en diferentes lugares.

El mismo medio reveló que conoció la existencia de una solicitud de principio de oportunidad en favor de Mattos y los guardianes involucrados.

Ahora que Mattos cumple la pena de casa por cárcel, durante una audiencia virtual, la fiscal del caso admitió que, durante algunas de las salidas su paradero fue desconocido por varias horas tras salir de dichas reuniones. Sin embargo, a pesar de las pruebas Mattos no fue imputado por esos delitos.

La Fiscalía indicó que Mattos y los custodios configuran los delitos de peculado por uso (con penas de 16 a 72 meses) y prevaricato por omisión (de 32 a 90 meses), por lo que podrían enfrentar condenas de hasta siete años de cárcel de no prosperar el acuerdo.

El fundamento central de la Fiscalía para cesar la acción penal y aceptar el preacuerdo es una oferta de reparación con la entrega de vehículos, que serían: