Mujer castiga a su hija por decir groserías y la obliga a lavarse la boca con agua del baño

Mujer castiga a su hija por decir groserías y la obliga a lavarse la boca con agua del inodoro. Imagen referencial

Un video difundido en redes sociales ha causado indignación y un intenso debate entre usuarios, luego de que se observara a una mujer castigando a su hija menor de edad por haber dicho groserías. La gravedad del castigo ha provocado miles de reacciones, con opiniones divididas entre quienes defienden la corrección y quienes la califican como maltrato infantil.

En las imágenes, grabadas y compartidas en Internet por la propia madre, se observa a la menor limpiando un excusado con su cepillo de dientes, para luego lavarse los dientes y enjuagarse la boca con agua del inodoro, todo bajo órdenes de la mujer, mientras la niña llora visiblemente angustiada.

Durante el video, la madre sujeta a la menor frente al sanitario y le exige que obedezca como forma de castigo. El clip se viralizó rápidamente, acumulando miles de reproducciones y comentarios, y fue replicado en cuentas de distintos países.

¿Dónde ocurrió el hecho?

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el hecho habría ocurrido en Rusia. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme la identidad de la familia, la ciudad específica ni si las autoridades locales han iniciado investigaciones o aplicado sanciones. Tampoco se han reportado consecuencias legales.

Riesgos para la salud

Especialistas advierten que usar agua del inodoro para la higiene bucal representa un grave riesgo para la salud, ya que la taza del sanitario puede contener bacterias fecales, parásitos y residuos de productos químicos de limpieza.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Presencia de bacterias como E. coli , Salmonella y Shigella , que pueden causar diarrea, fiebre y vómitos.

, y , que pueden causar diarrea, fiebre y vómitos. Posibilidad de contraer infecciones parasitarias como giardiasis o amebiasis.

Riesgo de intoxicación por químicos utilizados para limpiar el inodoro.

El video continúa generando reacciones en redes sociales, mientras usuarios exigen que las autoridades investiguen el caso y se garantice la protección de la menor.