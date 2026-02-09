Curso de conducción gratis para mujeres en Bogotá: requisitos para la licencia C1

Cada día son más las mujeres con el firme deseo de potenciar sus habilidades. Por ello, resulta indispensable crear oportunidades inclusivas para aquellas que, debido a su rol como madres cabeza de familia u otras responsabilidades prioritarias, cuentan con un acceso limitado a recursos.

De acuerdo con lo mencionado por la alcaldía local de Ciudad Bolívar, desde la iniciativa de ‘Autonomía económica para mujeres’ se abrirán cupos para 4 cursos, los cuales están enfocados especialmente en las mujeres que vivan en la zona mencionada anteriormente, así como también que cumplan una serie de requisitos, entre los que se mencionan:

¿Cuáles son los requisitos para acceder a cursos de licencia de conducción C1?

El objetivo principal es abrirles la puerta a nuevas oportunidades para las mujeres que residen en esta zona, enfocándose así en zonas de alta demanda y posibles emprendimientos a largo plazo.

En cuanto a la formación en conducción, esta estará enfocada en licencia tipo C1, donde mujeres entre los 18 y 60 años serán las principales beneficiadas. Es decir, que quienes se postulen tomarán la capacitación de manera gratuita en vehículos de servicio particular.

¿Cuáles son los otros cursos a los que se puede acceder?

Otro de los cursos disponibles para las mujeres que se encuentran interesadas tiene que ver con Formación en emprendimiento e innovación digital. Formación en vigilancia, ambos enfocados para mujeres mayores de 18 años. Formación en cuidado estético de manos y pies, con oportunidad desde los 14 años de edad.

Asimismo, la alcaldía local de Ciudad Bolívar ratifica que los cursos están destinados para las mujeres que residan en la localidad.

¿Cuáles son algunos de los requisitos que se deben cumplir?

Las interesadas en estos cursos deben estar al pendiente de los canales oficiales de la alcaldía de Ciudad Bolívar y algunos de los documentos prioritarios tendrían que ver con:

Documento de identidad

Certificado del Sisbén

Recibo de servicio público

Certificado Adres

También se menciona que las mujeres que tendrán prioridad en medio de la postulación de estos cursos serán aquellas mujeres con discapacidad, víctimas del conflicto armado, ciudadoras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, indígenas y quienes cuenten con medida de protección, con los respectivos documentos que sustenten esta información.







