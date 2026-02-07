Con las manos en la masa: Capturan a dos personas que llevaban a alguien amordazado en el baul de un carro

En la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, fueron capturadas dos personas que estaban intentando hurtar un carro y llevaban a una persona en su interior. El hecho ocurrió en el barrio Lucero bajo, cuando una patrulla de vigilancia interceptó un vehículo sospechoso y encontró la preocupante escena.

Lea también: “No me pongan en estas amigos”: Petro contradice a partido político de izquierda y revela importante dato sobre su voto del 8 de marzo

Solicitaron un servicio de transporte y agredieron al conductor

Los uniformados vieron que un vehículo se detuvo y de él bajaron tres hombres y una mujer. Al notar la presencia policial, estas personas intentaron huir, pero los patrulleros capturaron a dos de ellos, uno de 19 y otro de 26 años.

Al inspeccionar el baúl del carro, se encontraron con una persona amordazada y hallaron un arma de fuego. Según el relato de la víctima, le habían solicitado un servicio por medio de una aplicación de transporte y, al llegar a una zona boscosa, fue intimidada y despojada de su automóvil.

El teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, detalló: “Se sorprenden a dos personas transitando en un vehículo y al practicarle un registro al mismo, se ubica dentro del baúl de este vehículo a una persona amordazada, quien venía siendo víctima de hurto por parte de estos sujetos, a quienes también en el registro a persona se les halla un arma tipo pistola. Por estos hechos son capturados dos hombres de 26 y 19 años de edad, recuperado el vehículo de la víctima y además inmovilizado otro vehículo tipo taxi, el cual podría estar comprometido en estos hechos”.

Le puede interesar: Expresidente de la Nueva EPS y otros tres exdirectivos son acusados por presentar finanzas ficticias

Capturados fueron enviados a la cárcel

Los dos responsables fueron capturados por los delitos de hurto calificado, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego, y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Las autoridades señalaron que uno de ellos ya presentaba antecedentes por secuestro simple y hurto agravado.