Super Bowl y show de medio tiempo de Bad Bunny: dónde ver el juego y la presentación del puertorriqueño desde Colombia

El Super Bowl, el evento deportivo más visto del año a nivel mundial, se prepara para paralizar a millones de espectadores, incluidos los fanáticos en Colombia, que podrán seguir la gran final del fútbol americano desde diferentes plataformas y señales oficiales. Más allá del partido, el espectáculo promete atraer la atención por el esperado show musical de Bad Bunny y por la presencia de un jugador de ascendencia colombiana en el campo de juego.

¿Dónde puede ver el Super Bowl hoy 8 de febrero?

En Colombia, la transmisión del Super Bowl estará disponible en ESPN, señal que contará con la emisión en vivo del partido, los análisis previos y el tradicional espectáculo de medio tiempo. Además, el evento podrá verse a través de Disney+, plataforma que ofrecerá la señal completa para suscriptores, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir la jornada desde dispositivos móviles, televisores inteligentes o computadores.

El inicio del partido está programado para la tarde-noche, horario habitual para este tipo de encuentros, mientras que el show de medio tiempo se desarrollará una vez finalicen los dos primeros cuartos, uno de los momentos más esperados por el público no solo deportivo, sino también musical.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presentación de Bad Bunny, quien hará parte del espectáculo y reafirma la presencia de la música latina en uno de los escenarios más influyentes del entretenimiento global. La participación del artista puertorriqueño ha generado gran expectativa entre sus seguidores y promete convertirse en uno de los segmentos más comentados del evento.

¿Quién es el colombiano que jugará el Super Bowl?

A esto se suma un motivo especial para el público colombiano, la participación de Christian González, jugador de la NFL de ascendencia colombiana, quien llega al Super Bowl como parte de uno de los equipos finalistas. Su presencia en la final representa un hecho destacado para el país, al poner la bandera colombiana, aunque sea desde la herencia familiar, en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Así, el Super Bowl no solo se consolida como una cita obligada para los amantes del deporte, sino también como un espectáculo cultural que reúne música, entretenimiento y representación latina, con múltiples alternativas para seguirlo en vivo desde Colombia.