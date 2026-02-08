Bernie Moreno afirmó que Trump es “muy amable y cariñoso” y dio detalles del encuentro con el presidente Petro

El senador de Estados Unidos Bernie Moreno, quien ha sido detractor del gobierno Petro en múltiples ocasiones y tiene cercanía con el presidente Donald Trump, habló en una entrevista con la periodista Maria Isabel Rueda, para El Tiempo, sobre el encuentro entre ambos mandatarios. Moreno estuvo presente en la esperada reunión y reveló detalles sobre el ambiente entre los jefes de Estado.

Defendió a Donald Trump

Cuando la periodista le preguntó si los dos presidentes se cayeron tan bien como pareció, el senador afirmó que “el presidente Trump es una persona de la gente. Se lleva bien con todo el mundo. Es una persona muy amable y cariñosa. Genera confianza”.

Moreno continuó señalando, entre risas, que “hasta se gana a los demócratas cuando lo conocen en persona”, y aseguró que “quienes dicen cosas terribles sobre él en los medios o redes sociales, cuando lo conocen, los hace sonreír”. Por último, sobre este tema, elogió el sentido del humor de Trump, que calificó como “increíble”.

Estas declaraciones sorprender a la luz de su mandato, que ha emprendido una feroz ofensiva contra los inmigrantes en EE. UU., contradictores como la Universidad de Harvard y poblaciones vulnerables como las personas trans. Además, en múltiples ocasiones ha sido ofensivo con periodistas y figuras políticas, especialmente mujeres, como una ocasión en la que le dijo a una reportera “cállate,cerdita”, y su reciente publicación racista con un video de Barack y Michelle Obama retratados como simios.

Petro le pidió un autógrafo a Trump

Tras el encuentro, el presidente Petro subió una serie de trinos sobre los recuerdos que se llevó de la cita, incluyendo una gorra de ‘Make America Great Again’ y un libro firmado por Trump con la frase “eres genial”. Moreno reveló que ese libro, El arte de la negociación, escrito sobre el mandatario estadounidense, lo llevó el mismo Petro y fue él quien le pidió la firma. “Pensé que era gracioso eso porque le habrían podido llevar por lo menos una versión en pasta dura”, dijo el senador.