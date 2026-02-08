Ojo con las estafas: hombre fingía ser lider religioso y funcionario para quedarse con millonarias sumas

Con falsas ofertas de Viviendas de Interés Social (VIS), un hombre en Villavicencio, Meta, habría estafado a al menos 34 personas entre 2022 y 2025. El señalado, identificado como Jhon Alexander Mora Mora, promovía un modelo de estafa que convencía a las personas de entregarle diversas sumas de dinero para acceder a unos inmuebles que nunca vieron.

Presuntamente, Mora se hacía pasar como líder religioso y funcionario de entidades municipales y departamentales para ganarse la confianza de las víctimas y convencerlas de confiarle sus ahorros a cambio de un supuesto cupo. Con esto, les prometía garantizarles la adquisición de casa en proyectos nuevos de urbanizaciones que aparentemente se abrían en distintas zonas de la ciudad.

El judicializado es señalado de recibir de esta manera más de 22 millones de pesos, sin que hasta la fecha haya cumplido con lo prometido. Por el contrario, quienes creyeron en los ofrecimientos perdieron sus recursos que invertían con la esperanza de tener un nuevo hogar.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de estafa agravada en la modalidad de masa y simulación de investidura o cargo. El procesado no aceptó los cargos y se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.