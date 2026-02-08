Indignante: encuentran a una niña de tres años sola y encerrada en una vivienda de Usaquén

El llanto de una niña en un inquilinato del barrio Verbenal Norte, Usaquén (Bogotá), alertó a los vecinos a altas horas de la madrugada y les llevó a llamar a las autoridades. Tras hacer las verificaciones correspondientes, la Policía de Bogotá y el Cuerpo Oficial de Bomberos acudieron al lugar y rescataron a la menor de tres años, encontrada en aparente estado de abandono.

Los uniformados ingresaron al inmueble con previa autorización de uno de los inquilinos de la vivienda y encontraron a la menor sola y encerrada bajo llave. Tras su rescate, la niña fue trasladada al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El abandono infantil deliberado es un delito

En lo corrido de 2026, la Policía ya ha rescatado a 19 niñas y niños en situaciones de abandono en Bogotá. La negligencia infantil es una forma de maltrato y puede tener consecuencias penales en caso de que sea deliberada. De hecho, el delito de abandono tiene penas de hasta nueve años de prisión, y se puede agravar si el hecho se da en lugares despoblados o solitarios.

En casos como el de la menor de Usaquén, el ICBF evalúa si los padres pueden hacerse cargo de la niña, si es necesario un restablecimiento de derechos o si debe ser ubicada en un nuevo hogar.

