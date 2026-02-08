El drama que viven decenas de familias en Kennedy por socavon que se ‘tragó’ una vivienda: una gata sigue atrapada

En el barrio Roma, ubicado en la localidad de Kennedy, casi 30 familias fueron desalojadas tras un hundimiento en la tierra que se ‘tragó’ una casa, poniendo otras varias en riesgo. El socavon se formó el pasado 3 de febrero, y desde ese día los afectados viven en carpas, tras recoger los pocos objetos que lograron rescatar.

Familias perdieron todo

La casa, ubicada en la esquina de la calle 57C sur con carrera 79D, quedó a punto de derrumbarse tras el socavón que se formó bajo su estructura, por lo que tuvieron que evacuar inmediatamente. Al parecer, el suelo ya mostraba una abertura desde hace algún tiempo y filtraciones de agua y, momentos antes del incidente, se podían ver daños visibles en la parte externa de la residencia.

La emergencia afectó a más de 10 familias que habitaban el inmueble y otras alrededor por el riesgo que representa este socavón. Actualmente, algunas se encuentran recibiendo ayuda de la administración local, pero siguen en vilo ante la gravedad de la situación que acabó con sus hogares y la angustia por la temporada de lluvias.

Incertidumbre por gata entre los escombros

Una de las familias afectadas continúa viviendo momentos de zozobra por Lucía, la gata de la casa, que lleva varios días entre los escombros de la vivienda y aún no ha podido ser rescatada pese a los esfuerzos de los bomberos.