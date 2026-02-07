Así operaban ‘Los Toyotas’, grupo delincuencial señalado de hacerse pasar por disidencias de las Farc para robar en fincas

En Meta y Cundinamarca operaba la banda delincuencial autodenominada ‘Los Toyotas’, una organización señalada de hacerse pasar como integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc para ingresar de manera violenta a fincas, hurtar elementos de valor y vehículos de gama alta.

Vendían los vehículos a estructuras armadas ilegales

La Fiscalia informó este sábado la captura de 12 de sus presuntos integrantes que, segun los casos conocidos, habrían entrado a los inmuebles ubicados en zonas rurales, intimidado con armas de fuego y retenido los ocupantes, obligado a realizar transferencias de dinero y arrebatado joyas, dinero y otros bienes, como camionetas.

Estos hechos se registraron en San Carlos de Guaroa, Puerto López, Acacías, Granada, Fuente de Oro, Cubarral, Castilla La Nueva y Villavicencio (Meta), y en Medina (Cundinamarca).

Los elementos materiales probatorios indican que algunos de los vehículos robados eran vendidos a estructuras armadas ilegales, mientras otros eran desguazados y comercializados en talleres clandestinos localizados en diferentes sectores de Villavicencio.

Las identidades de los capturados

Los 12 presuntos responsables capturados por el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía fueron: Álvaro Rojas Pinzón, Efrén y Edwin Sebastián Quintero Poloche, Óscar Daniel Subides Zea, Jair Isaacs Sánchez, James Camilo Hurtado Quintero, Carlos Eduardo Ávila Meche, Andrés Felipe Navarro Tovar, Jazly Julieth Silva Ruiz, Gelver Arlex Mosquera Amaya, Pedro Antonio Moyetón Rodríguez y Juan Carlos López Lozano.

Ahora, los señalados, según su responsabilidad individual, enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado y extorsión. Los procesados no aceptaron los delitos imputados, pero mienntras avanza su proceso deberán cumplir con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.