Impactante nuevo video revela cómo fueron asesinados los escoltas del senador Jairo Castellanos en Fortul, Arauca

Un nuevo video que empezó a circular en redes sociales y en la opinión pública ha generado conmoción nacional al mostrar, con crudeza, cómo se habría perpetrado el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en el municipio de Fortul, Arauca, hecho que dejó como saldo dos escoltas asesinados y tres asesores retenidos durante varias horas.

En las imágenes, que serían del mismo día del ataque, se observa a al menos cinco hombres armados disparando de manera indiscriminada contra un vehículo blindado en el que se movilizaban los integrantes del equipo de seguridad del congresista. El material audiovisual se ha convertido en una pieza clave para la investigación, ya que permite identificar detalles físicos de algunos de los responsables.

Atentado a Jairo Castellanos: video clave expone a hombres armados disparando contra su esquema de seguridad

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de las autoridades es que en el video se logra apreciar el rostro de uno de los atacantes, quien aparece con un fusil en la mano, sonriente, vestido con camisa oscura y gorra negra. Asimismo, se observa a otro de los presuntos criminales de espaldas, con camisa naranja y chaleco verde militar con municiones, lo que refuerza la hipótesis de una acción planeada y ejecutada por un grupo armado organizado.

El atentado contra Jairo Castellanos ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando dos vehículos se desplazaban desde Fortul hacia Yopal, Casanare, con el objetivo de recoger al senador, quien se encontraba realizando actividades políticas en la región. En uno de los automotores viajaban sus escoltas, mientras que en el otro se movilizaban tres asesores.

Durante el trayecto, los hombres armados interceptaron los vehículos y abrieron fuego. En el ataque murieron dos integrantes del esquema de seguridad, mientras que los tres asesores del senador fueron retenidos por varias horas y posteriormente liberados ese mismo día, sin presentar heridas de gravedad.

Las autoridades consideran que el video permitirá realizar cotejos técnicos para identificar plenamente a los responsables, establecer rutas de escape, verificar el tipo de armamento utilizado y confirmar si los atacantes pertenecen a alguna estructura criminal activa en la zona.

Atentado Jairo Castellanos: ofrecen hasta 200 millones de recompensaTras conocerse los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó a través de su cuenta en la red social X que el ataque podría haber sido perpetrado por el ELN y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los responsables.

“El atentado contra el senador Jairo Castellanos es un hecho gravísimo que no quedará impune. Por instrucciones del presidente Gustavo Petro, se activó de manera inmediata el trabajo articulado de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación”, señaló el ministro.

Según el Gobierno, se trata de una acción que busca intimidar el ejercicio político en una de las regiones más golpeadas por la violencia armada en el país. Fortul, Arauca, ha sido históricamente un territorio de fuerte presencia de grupos ilegales, especialmente del ELN y disidencias de las Farc.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita avanzar en la investigación. Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse de forma confidencial a las líneas del Gaula 107, 157-147 y 165, habilitadas para recibir denuncias relacionadas con el caso.

Mientras tanto, el impactante video sigue generando indignación y temor, al evidenciar la sevicia con la que fueron atacados los escoltas del senador, en un hecho que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de los líderes políticos en Colombia y la persistente amenaza de los grupos armados en zonas de alta conflictividad.