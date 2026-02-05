Atención: atacaron camioneta del senador Jairo Castellanos en Arauca y habrían asesinado a dos de sus escoltas

En la tarde de este jueves 5 de febrero se registró un grave ataque armado contra una camioneta del senador Jairo Castellanos, del Partido ASI, en jurisdicción del municipio de Fortul, Arauca. Al parecer, dos de sus escoltas habrían sido asesinados.

De acuerdo con la información compartida por Noticias RCN, el congresista se encuentra ileso en la ciudad de Yopal, Casanare. Adicionalmente, dieron a conocer que se habría desaparecido otro vehículo con tres personas pertenecientes a su esquema de seguridad.

Varias figuras políticas ya se pronunciaron sobre este hecho y manifestaron su rechazo frente al atentado que sufrió el congresista.

“Oramos por todos y por la vida del senador”, sostuvo la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Rechazamos rotundamente el atentado contra el esquema de seguridad del Senador Jairo Castellanos en Tame, Arauca. En esta tragedia fueron asesinados dos de sus escoltas. Los responsables deben ser capturados y que paguen por este hecho tan atroz. Solidaridad con las familias”, señaló, por su parte, la senadora del Partido Comunes Sandra Ramírez.

Entre tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el caso y explicó cómo ocurrió el grave ataque armado.

“Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos. Él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas y los atentados que se hicieron contra la camioneta. Hay otra camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal, el atentado sucedió contra una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarlo. Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles”, sostuvo Benedetti en un video publicado a través de los canales oficiales del Ministerio del Interior.