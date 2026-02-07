Balacera en Bogotá deja dos heridos en Bosa, en medio de un atraco: menor de edad entre lesionados

Una balacera en Bogotá se registró en la tarde de este sábado en el barrio La Paz, en la localidad de Bosa, luego de un presunto atraco a mano armada que dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un menor de edad. El hecho generó pánico entre los habitantes del sector y una reacción inmediata de la comunidad, que logró capturar a dos presuntas implicadas en el ataque.

De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron cuando varios delincuentes intentaron cometer un hurto y, en medio del forcejeo, se escucharon varios disparos. Dos personas resultaron lesionadas con arma de fuego, por lo que fueron auxiliadas por vecinos del sector y trasladadas de urgencia al Hospital de Bosa, donde reciben atención médica.

Pánico en el sur de Bogotá: disparos durante robo dejan dos lesionados

Minutos después del ataque, la comunidad se percató de lo sucedido y persiguió a las presuntas responsables. En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo los ciudadanos logran retener a dos mujeres, a quienes señalan como participantes en el atraco. En medio de la indignación, los habitantes del barrio les propinaron una golpiza y posteriormente incendiaron la motocicleta en la que se movilizaban.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y muestran la tensión que se vivió en el sector, así como el descontento de la comunidad frente a la inseguridad en Bogotá. Aunque las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre la identidad de las capturadas, se confirmó que ambas fueron entregadas a la Policía Metropolitana de Bogotá y puestas a disposición de la Fiscalía.

Este nuevo episodio de violencia ocurre en medio del más reciente balance de seguridad en Bogotá 2025, presentado por la Administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, junto al secretario de Seguridad, César Restrepo, y el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho.

Según el informe oficial, durante 2025 se logró una reducción en nueve de once delitos de alto impacto, en comparación con 2024 y 2023. Entre los principales resultados se destacan la disminución del hurto a personas (-5,7 %), la extorsión (-20,3 %), el hurto de automotores (-21,7 %), el hurto de motocicletas (-14,6 %) y los homicidios (-3,4 %).

“En Bogotá, en 2025, hubo menos homicidios, menos hurtos, más incautaciones de droga, más armas decomisadas y más capturas”, aseguró el alcalde Galán durante la presentación del informe. Sin embargo, reconoció que persisten problemas graves en materia de violencia urbana y que los esfuerzos continuarán durante 2026.

No obstante, las cifras también revelan aumentos en violencia intrafamiliar (11,5 %) y lesiones personales (10,2 %), lo que evidencia que, pese a las reducciones, los hechos violentos siguen afectando la vida cotidiana de los ciudadanos, como ocurrió en este caso en Bosa.

Las autoridades explicaron que los avances en seguridad son producto de la estrategia integral Bogotá Camina Segura, que articula el trabajo de la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía de Bogotá, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la ciudadanía.

Aun así, hechos como la reciente balacera en Bosa reflejan el clima de tensión que se vive en varios sectores de la capital, donde la comunidad, cansada de los constantes robos, termina reaccionando por cuenta propia ante la falta de respuesta inmediata. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a no tomar justicia por mano propia y a denunciar cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales.