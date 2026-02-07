Tragedia en mina de Cundinamarca: encuentran los cuerpos de otros dos mineros atrapados tras la explosión

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que dos cuerpos más fueron hallados en la mina de Guachetá donde ocurrió la trágica explosión que dejo a 6 mineros atrapados bajo los escombros. La noticia se dio en horas de la mañana del sábado 7 de febrero, por lo que a más de un día del accidente ya son cuatro los operarios encontrados sin vida.

Lea también: Capturan en Cartagena a colombiano señalado de asesinar cruelmente a un vendedor ciego en España

Aún quedan dos mineros atrapados

El mandatario departamental informó que Los rescatistas de la Agencia Nacional de Minería encontraron a otros dos mineros más que estaban atrapados desde la noche del pasado jueves 5 de febrero en la mina de carbón Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas. Las víctimas fueron identificadas como Arnold Arias, de 29 años, e Iván Martínez, de 46 años.

“Los dos mineros que restan por recuperar ya fueron ubicados visualmente al interior de la mina por los equipos de socorro, a la espera de que se logre el rescate de los cuerpos”, señaló Rey, y afirmó que las labores de rescate continúan de forma ininterrumpida.

Le puede interesar: Envían a la carcel a jefe de un hospital en Cali que abusó de sus empleadas durante 10 años

Las operaciones de rescate han sido complejas

Según el reporte oficial de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca y los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chocontá y Lenguazaque, las operaciones se han desarrollado en condiciones altamente complejas. Al lugar han ingresado, sucesivamente, cuadrillas de socorredores mineros, coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).