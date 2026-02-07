Envían a la carcel a jefe de un hospital en Cali que abusó de sus empleadas durante 10 años

A 13 años y 9 meses de prisión fue condenado Diego Ramiro Cortés Arismendi, hombre que ejercía como jefe de una de las áreas administrativas en un hospital público en Cali y acosó y abusó sexualmente de varias empleadas del centro médico durante 10 años.

Lea también: La lucha contra la Mutilación Genital Femenina: en Colombia se han registrado más de 200 casos en seis años

Se encerraba con las víctimas para acosarlas

La Fiscalía General de la Nación demostró que el sentenciado, de 44 años, sostuvo conversaciones de carácter sexual contra las víctimas, a quienes además habría sometido a tocamientos íntimos, amparado en su condición de superioridad laboral.

De la misma manera, las evidencias probaron que entre 2010 y 2020 el hombre aprovechaba espacios cerrados para encerrarse con las mujeres y acosarlas con el propósito de obligarlas a sostener relaciones sexuales, al tiempo que hacía comentarios obscenos sobre sus cuerpos y su intimidad.

Los testimonios claves

Uno de los casos documentados señala que Cortés Arismendi acosó a una de las empleadas mientras estaba cerca de una fotocopiadora y luego repitió el comportamiento en la cocina cuando la víctima fue a prepararse un café. En esta última oportunidad el hombre ingresó, cerró la puerta, y agredió a la mujer con tocamientos de índole sexual. Otra de las víctimas afirmó haber tenido que soportar insinuaciones obscenas y peticiones para sostener relaciones íntimas para que el hombre firmara o revisara documentos.

Le puede interesar: Con las manos en la masa: Capturan a dos personas que llevaban a alguien amordazado en el baul de un carro

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó al condenado los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, en calidad de autor, los cuales no fueron aceptados. Además, la sentencia a casi 14 años en centro carcelario fue apelada por la defensa de Cortés Arismendi.