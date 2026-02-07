Capturan en Cartagena a colombiano señalado de asesinar cruelmente a un vendedor ciego en España

Las autoridades colombianas confirmaron la captura en Cartagena de Paulo César Sandoval Picalua, un hombre proveniente de este país que es requerido por la justicia española tras cometer, presuntamente, un atroz crimen contra un ciudadano de la tercera edad. El señalado tenía una circular roja de la Interpol, pues habría asesinado a un vendedor de cupones ciego, de 61 años, en el municipio de Ubrique, Sierra de Cádiz.

Lea también: La lucha contra la Mutilación Genital Femenina: en Colombia se han registrado más de 200 casos en seis años

El atroz ensañamiento contra la víctima

El crimen del que se señala a Sandoval habría ocurrido en la medianoche del 27 de septiembre de 2025. La víctima, Ambrosio González, era una persona con discapacidad visual muy querida en su comunidad, y sufrió el ataque estando en su vivienda, donde recibió más de 50 heridas con arma blanca. Al parecer, el presunto victimario buscaba una caja fuerte oculta en la casa de González.

“Según información judicial de las autoridades españolas, el requerido habría ingresado a la vivienda de una persona con discapacidad visual, a quien agredió de manera extremadamente violenta con arma blanca, causándole la muerte, con el presunto propósito de ubicar y acceder a una caja fuerte oculta en el inmueble. La brutalidad del hecho generó profunda conmoción social en la comunidad donde ocurrió”, explicó la policía colombiana.

Por estos hechos, Sandoval enfrentará cargos por los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento, robo con violencia en casa habitada y allanamiento de morada, los cuales podrían conllevar penas de entre 20 y 50 años en el país ibérico.

Le puede interesar: Con las manos en la masa: Capturan a dos personas que llevaban a alguien amordazado en el baul de un carro

Otras personas estarían involucradas

Según datos de la investigación, otras personas habrían podido ayudar al detenido en el presunto crimen, pues no se encontraron signos de violencia en el acceso a la vivienda de González. Hasta el momento, se cree que estaría involucrada la expareja de la víctima, quien fue arrestada en Cádiz, y su hijo, capturado en Colombia y pendiente de extradición.

Igualmente fue detenida la madre de Sandoval como presunta encubridora del hecho.