“No me pongan en estas amigos”: Petro contradice a partido político de izquierda y revela importante dato sobre su voto del 8 de marzo

El presidente Gustavo Petro hablo hoy, viernes 6 de febrero, sobre su voto en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo. Pese a que no puede dar detalles para no participar en política, sí se pronunció sobre las opciones del progresismo, en medio de un panorama de divisiones y trabas para las candidaturas afines a su gobierno.

“Yo no voy a votar consulta”

El mandatario respondió a un comunicado del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), donde dicen reconocer a Petro como el “máximo jefe del progresismo en Colombia” y afirman que votarán por la consulta del Frente por la Vida, en la cual participarán Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal y Héctor Pineda.

Ante las afirmaciones del MAIS, Petro les dijo: “no me pongan en estas amigos” y afirmó que no votará en consulta el 8 de marzo. “Voy a votar por cambiar el congreso que hace las leyes”, agregó, señalando que en cuanto a candidatos presidenciales va a votar en la primera vuelta.

Esta afirmación podría hacer referencia a la participación de Iván Cepeda, quien quedó por fuera del Frente por la Vida por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y estará directamente en el tarjeton de la primera vuelta presidencial.