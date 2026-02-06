“Me masacaron mis muchachos”: Senador Jairo Castellanos habla entre lágrimas sobre atentado a su equipo

En un video donde se muestra claramente afectado, el senador Jairo Castellanos se pronunció sobre el atentado que sufrieron personas de su equipo cuando se desplazaban en un vehículo en el municipio de Fortul, Arauca. En el hecho, dos escoltas fueron asesinados, tres personas secuestradas y una camioneta robada.

“Hacían parte de nuestra familia”

El congresista, perteneciente al partido Alianza Social Independiente (ASI), habló sobre el impacto del ataque en redes sociales. “Me masacraron mis muchachos. Mi esquema de seguridad que llevaba conmmigo 10 años uno, el otro casi dos, y hacían parte de nuestra familia”, comenzó diciendo, en referencia a los escoltas Wilmer Leal y Esmely Manrique.

“Nos salvó mi dios de milagro”, continuó, y le envió condolencias a las familias de los fallecidos. “Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia, para tratar de levantar la voz de la región”, agregó.

Los tres secuestrados fueron liberados poco después

En ese mismo video, el senador de proveniente de Norte de Santander exigió la liberación de tres integrantes de su equipo que fueron secuestrados: Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres. Pocos minutos después, los tres hombres fueron liberados, según confirmó Castellanos.

“Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables“, manifestó, en una expresión de rechazo que se suma al llamado que hizo tras conocerse la muerte de Leal y Manrique: ”Esto no puede seguir pasando en Colombia. Exijo garantías reales de seguridad para quienes ejercemos la política en medio de este ejercicio electoral democrático, la vida es sagrada".