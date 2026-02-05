“Él había ocultado que era colombiano”: Petro afirma que delató a Bernie Moreno ante Trump

El presidente Gustavo Petro hizo una polémica declaración durante su encuentro con la diáspora colombiana en Washington D. C., al afirmar que Bernie Moreno le habría ocultado a Trump que es colombiano. “Yo creía que Trump sabía que era colombiano y resulta que no”, dijo el mandatario entre risas de los asistentes, incluso de la canciller Rosa Villavicencio y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña.
“Se puso rojo el hombre”
“Nos quedamos con la boca abierta. Lo metí en un problema, pobrecito”, continuó Petro, contando con tono jocoso el episodio con el senado que ha sido abiertamente opositor de su gobierno. Además, agregó: “no le había contado que era colombiano a su jefe. (...) Le dije ‘usted que es de Colombia’ y lo metí en un problemón. Se puso rojo el hombre porque no había contado la verdad”.
Petro finalizó la anécdota brevemente, afirmando que era mejor no hablar más de eso porque “armamos guerras y peleas”.
En entrevista con Caracol Radio, el embajador García-Peña contó que Bernie Moreno dijo que no quería regresar a Colombia ante la afirmación de Petro de que muchos colombianos en EE. UU. querían regresar al país, lo que habría dejado al presidente estadounidense sorprendido, pues, al parecer, pensaba que Moreno era italiano.