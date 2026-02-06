Expresidente de la Nueva EPS y otros tres exdirectivos son acusados por presentar finanzas ficticias

Un entramado de corrupción que alteró los estados financieros de la Nueva Eps habría permitido que a la entidad se le renovara la licencia de funcionamiento y se evitara una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, acusó a cuatro personas por su participación en estos actos entre 2019 y 2022.

Los cuatro acusados son el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe; al exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; al exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y al exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez.

Los acusados habrían presentado una situación irreal de la EPS

La Fiscalía identificó 3.419.015 facturas que relacionaban deudas a diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS), las cuales fueron ocultadas y dejaron de procesarse. De esta manera, los hoy procesados habrían presentado ante la junta directiva de la EPS una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio, y reportaron utilidades por 70.563 millones de pesos para cubrir las obligaciones pendientes.

Dicha información adulterada fue entregada a la Superintendencia Nacional de Salud para evitar que la EPS fuera intervenida y obtener la renovación de la licencia de funcionamiento, desconociendo que la entidad registraba importantes pérdidas año tras año.

Deberán responder en juicio oral por tres delitos

Los cuatro exdirectivos deberán responder en juicio oral, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. Adicionalmente, la Fiscalia le atribuye a Cardona Uribe el delito de peculado por apropiación.