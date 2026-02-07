“Trampa, delito y exclusión”: Petro dice que el CNE no le deja votar por el candidato que quiere

Gustavo Petro ordena lo que se publica en las redes de las entidades del estado

En medio de las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sacaron a Iván Cepeda del las consultas del 8 de marzo y revocaron listas a la Cámara del Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro se manifestó en X con un extenso trino donde arremete contra la entidad.

“Hasta la cárcel y la muerte”

El mandatario dijo que el “CNE no ha respondido a la ley ni a la Constitución” y criticó su decisión frente al candidato del Pacto Histórico, afirmando que “no sé puede tomar decisiones con magistrados y con jueces administrativos subjudice y con conflicto de interés”.

Lo anterior lo dice en referencia al magistrado Álvaro Hernán Prada, a quien Cepeda señala de estar en un proceso donde él es acusado y Cepeda víctima; y por el conjuez Hollman Ibáñez, quien ha trabajado para la firma De la Espriella Lawyers. El candidato de izquierda afirmó que los denunciaría a ambos por prevaricato por omisión, pues habrían estado impedido para votar en el caso.

Petro señaló a esos miembros del CNE de estar “interesados en destripar el progresismo y perseguirnos hasta la cárcel y la muerte”. Además, expresó que acudirá a órganos de veeduría electoral pues “hasta el momento no hay auditoria válida de la ciudadanía sobre los softwares a las elecciones en los procesos de escrutinios”.

Según el presidente: “De nuevo como el exregistrador Vega hizo con los tarjetones al senado en el 2022, donde se excluyeron 700.000 votos de la coalición que me eligió a la presidencia y que tuvimos nosotros mismos que recuperar, ahora hicieron lo mismo con otro tarjetón fraudulento falseado, y se trata de falsedad en documento público, la solicitud de uno de los partidos de esa misma coalición fue falseada para no dejarlos participar en la consulta presidencial del 8 de marzo”.

“Nos impiden votar por quien queremos”

Petro aseveró que debe haber acción penal contra el CNE y agregó: “A mi y a millones de colombianos nos impiden votar por quien queremos este 8 de marzo, nos quitan un derecho fundamental”, insinuando que votaría por Iván Cepeda de estar él en la consulta. “No pediré el tarjetón de consulta porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”, subrayó.

Sin embargo, aclaró que sí votará en los próximos comicios, pero solo Senado y Cámara “para cambiar el congreso que le quitó a la sociedad las reformas mas sensibles en salud, y para quitarle la base a esta presunta delincuencia que se ha apropiado del papel de arbitros de las elecciones”.

Le solicitó al registrador nacional cambiar los listados de jurados

Hacia el fin de su mensaje, el jefe de Estado le solicitó al registrador nacional, Hernán Penagos, “cambiar los listados de jurados incluyendo a la juventud de Colombia estudiantil de las universidades y primer año de secundaria a todo el profesorado público y privado del país”.

Petro aseguró que “las empresas de las que sacan los jurados de votación son ficciones de las clientelas políticas de Colombia”, pese a que la asignación de esta labor se hace por medio de un sorteo electrónico según bases de datos de ciudadanos aportadas por entidades, instituciones educativas, partidos, empresas y organismos sociales, entre otras.

Además, anunció que reunirá a todos los comandantes de policía “para que su primera prioridad en elecciones sea perseguir a los compradores de votos desde ya”. Según el mandatario, las calificaciones para ascensos y permanencia en el servicio dependerán de la reducción de la tasa de homicidio en su región y del número de capturados como compradores de votos. “Hagan elecciones transparentes”, remató.

Adicionalmente, hizo un llamado a que quienes quieran participar en veeduría electoral se inscriban al correo de la presidencia para ser testigos ciudadanos en las mesas electoral. “Habrá cursos para enseñar como impugnar una mesa si le consta el fraude” añadió.