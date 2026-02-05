¿Barreras para el aborto?: Concejo de Bogotá aprueba proyecto de acuerdo que pondría trabas para el acceso a este derecho

Este jueves 5 de febrero, el Concejo de Bogotá aprobó el polémico proyecto de acuerdo 340 de 2025, que pondría barreras para el acceso al aborto en la ciudad y ha sido ampliamente rechazado por los movimientos activistas a favor de este derecho. La iniciativa, impulsada por la concejala Clara Sandoval, del Partido Liberal, ahora solo está a la espera de la firma del alcalde Carlos Fernando Galán.

Lea también: La Corte Constitucional reconoce la licencia remunerada por aborto para todas las personas gestantes

Organizaciones feministas critican el proyecto

El proyecto, que plantea la creación de una ‘Ruta por la vida’, propone caracterizar a las mujeres "en alto riesgo de padecer dificultades materno perinatales o recurrir a la IVE" y establecer "los mecanismos y estrategias intersectoriales de acompañamiento psicosocial y comunitario, con énfasis en salud mental" dirigidos a ellas. Además, habla de capacitar a servidores públicos de las entidades del distrito en alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Desde las organizaciones que defienden el derecho al aborto, el cual es legal desde 2022 con la sentencia C-055 de ese año de la Corte Constitucional, califican al proyecto como antiderechos e inconstitucional. “Esta decisión pone en riesgo el ejercicio pleno del derecho al aborto en Bogotá y desconoce la jurisprudencia y los avances del país en materia de derechos sexuales y reproductivos”, afirma el colectivo feminista La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Cabe recordar que la IVE es libre en Colombia hasta la semana 24 de gestación, y de ahí en adelante puede llevarse a cabo bajo tres causales que son la violación, una malformación del feto que comprometa su viabilidad o un riesgo para la salud física o mental de la mujer.

Le puede interesar: Rescatan a dos monos cariblancos en lamentable estado: a uno le habían arrancado los dientes

¿Qué dice Clara Sandoval?

La concejala Clara Sandoval defendió la aprobación del acuerdo diciendo que “no es inconstitucional, ni ilegal” y afirmó que lo que busca la iniciativa es “proteger a las madres gestantes, brindar una información clara y completa para las mujeres, garantizar el derecho a la salud, proteger a las mujeres lactantes y la vida del que está por nacer, respetando en todo momento la voluntad de las mujeres”.