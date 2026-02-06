Las declaraciones más polémicas de Petro en Washington D. C.: dijo que “estamos mejor en salud” y señaló al CNE de desviar dineros

El presidente Gustavo Petro dio un discurso hoy, 5 de febrero, ante personas de la diáspora colombiana en Washington D. C., Estados Unidos, donde hizo afirmaciones controversiales en diferentes materias de su gobierno. El mandatario, acompañado de la canciller Rosa Villavicencio y el embajador Daniel García-Peña, se refirió a la situación de la salud en el país y a las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que afectaron a candidatos de izquierda como Iván Cepeda.

“Estamos destruyendo los negocios privados de las EPS”

Petro comenzó hablando de los señalamientos a su gobierno por la crisis en el sistema de salud, y afirmó que el país está bien en esa materia por la disminución en la tasa de mortalidad perinatal. El mandatario aprovechó para mandar una pulla al gobierno de Iván Duque, diciendo que “Duque fue tan malo que obviamente todos sus indicadores fueron malos”, y continuó su intervención arremetiendo contra las EPS.

“¿Por qué nos dicen en la prensa que estamos destruyendo el sistema de salud? Estamos destruyendo, y lo digo con descaro, los negocios privados de los dueños de las EPS robándose los dineros de la salud de Colombia" aseveró el presidente.

Según la Procuraduría “la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha resultado en un empeoramiento de las condiciones de acceso y sostenibilidad financiera en los casos analizados”, y casos como los de la Nueva EPS generan preocupación a la entidad, con más de 131.000 tutelas previstas para 2025 y más de 33.000 incidentes de desacato que reflejan graves fallas en la entrega de medicamentos y la atención a usuarios.

Señalamientos al CNE por impedimentos al Pacto Histórico

Pese a que Petro dijo, en repetidas ocasiones, que no podía meterse en política, envió un fuerte mensaje al CNE e hizo declaraciones vagas sobre el expresidente Álvaro Uribe, ahora candidato al senado, y sobre Iván Cepeda, de quien no dijo el nombre para protegerse jurídicamente.

“Estoy viendo que el CNE está haciendo política y no es árbitro electoral. (...) Todas las jugaditas que hizo en estos días es para que $ 160.000 millones del presuppuesto nacional pasen a las campañas de los que nos quieren poner como gobierno de Duque”, expresó frente a la revocatoria de las listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Valle del Cauca y Bogotá, y a la decisión que dejó a Iván Cepeda por fuera de la consulta del ‘Frente por la vida’ en los comicios del próximo 8 de marzo.