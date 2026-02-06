Les prohibieron jugar videojuegos y ocurrió una tragedia: Tres hermanas se lanzaron de un balcón

Tres hermanas se lanzan del noveno piso de un edificio porque les prohibieron jugar videojuegos

Tres hermanas se lanzan del noveno piso de un edificio porque les prohibieron jugar videojuegos

Este miércoles, alrededor de las 02:15 de la madrugada, tres hermanas adolescentes —Nishika (16 años), Prachi (14) y Pakhi (12)— fallecieron tras caer desde el balcón de su residencia en Ghaziabad, en las afueras de Nueva Delhi.

El suceso, ocurrido en un breve intervalo de tiempo, ha despertado un intenso debate sobre la salud mental y el impacto de los videojuegos.

El hallazgo: Una carta de ocho páginas y un diario

Tras el arribo de los servicios de emergencia y el traslado de los cuerpos al hospital de Loni, la policía inspeccionó el departamento familiar.

En el interior, los investigadores hallaron una nota de disculpa y un diario con una carta de ocho páginas dirigida a los padres.

En los escritos, las menores pedían perdón y solicitaban que sus pensamientos fueran leídos íntegramente.

Según el subcomisionado de policía, Nimish Patel, los textos revelan una profunda obsesión por los videojuegos y una marcada influencia de contenidos de origen coreano.

Estos elementos han sido incorporados como piezas clave para entender el contexto psicológico de las víctimas.

El detonante: Restricción del teléfono móvil

Chetan Kumar, padre de las adolescentes, relató a medios locales que sus hijas utilizaban el dispositivo móvil familiar para participar en juegos en línea.

La situación se volvió crítica días antes de la tragedia, cuando los padres decidieron restringir el acceso al teléfono.

“En los últimos días se les negó el uso del celular, una restricción que las afectó mucho”, explicó Patel.

La investigación preliminar señala que esta dependencia digital se originó durante la pandemia de COVID-19, periodo en el cual las hermanas dejaron de asistir a la escuela (hace aproximadamente dos años) para sumergirse en entornos virtuales.

Investigación en curso y señales de alerta

Aunque la policía aún no ha identificado el videojuego específico, no se descarta la influencia de retos digitales o comunidades externas.

El caso ha reabierto la discusión sobre la supervisión adulta y la detección temprana de conductas de riesgo.

Especialistas en salud mental enfatizan que el aislamiento escolar y el refugio excesivo en la tecnología son señales críticas.

“Esto no debería pasarle a ningún padre”, expresó Kumar en medio del duelo.

Por ahora, las autoridades continúan analizando los dispositivos electrónicos y los diarios para descartar la participación de terceros en este lamentable suceso que hoy enluta a la comunidad de Ghaziabad.