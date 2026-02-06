Aterrador caso: Exestrella de televisión grabó videos abusando de su mascota y los intercambió por clips de otros abusos a perros

Una exfigura de la televisión estadounidense enfrenta decenas de cargos penales por delitos graves vinculados a abuso sexual y crueldad animal, según reportes judiciales en el estado de Ohio, Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por Daily Star y registros del condado de Warren, Tony McCollister, de 43 años, quien en 2015 participó en un programa de telerrealidad sobre intercambio de parejas, fue arrestado junto con su pareja Erica Lynne Grove en diciembre pasado. Ambos permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso penal.

Las autoridades detallaron que McCollister enfrenta cargos que incluyen violación, explotación sexual grave y conducta sexual con animales. Grove también fue acusada de participar en los hechos investigados. La causa se sustenta, entre otros elementos, en una investigación policial de seis meses que derivó en la incautación de material audiovisual considerado evidencia por la Fiscalía local.

En un caso relacionado, los registros judiciales señalan que Roy, de 27 años, se declaró culpable en septiembre de 2025 por poner en peligro el bienestar de un menor y por crueldad animal. Como resultado, fue sentenciado a seis años de prisión.

Las autoridades no han divulgado mayores detalles para proteger a las víctimas, en especial cuando se trata de personas menores de edad. El proceso continúa en instancias judiciales del condado de Warren.

Las investigaciones y cargos se desarrollan conforme a la legislación penal vigente en Ohio. Hasta el cierre de esta nota, los acusados no han emitido declaraciones públicas.