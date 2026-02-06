El presidente Petro dio por terminada su visita a Estados Unidos con honores militares y ya está en territorio colombiano

El presidente Gustavo Petro dio por terminada su visita oficial a Estados Unidos y confirmó que ya se encuentra en territorio colombiano, tras cumplir una agenda diplomática que incluyó reuniones de alto nivel y encuentros con autoridades norteamericanas.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que su salida del país norteamericano se realizó con los honores correspondientes a un Jefe de Estado. “Con honores de despedida por parte de los militares de la Base Aérea Andrews, doy por terminada mi agenda oficial y de forma positiva en los Estados Unidos”, expresó Petro, destacando el balance favorable de su gira internacional.

Sin embargo, una vez finalizada su visita, el presidente también se refirió a un grave hecho de orden público ocurrido en Colombia. Petro ordenó al Ministerio de Defensa y a las autoridades competentes esclarecer el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, registrado en el departamento de Arauca, y que dejó como saldo dos escoltas muertos.

El mandatario señaló que sostuvo un diálogo directo con el congresista, a quien le manifestó su solidaridad por lo sucedido en la vía que comunica los municipios de Fortul y Tame, donde se produjo el ataque armado. “He ordenado al Ministro de Defensa y a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos donde también se transportaban cuatro integrantes de su equipo de trabajo”, afirmó Petro.

Según la información oficial, el vehículo buscado corresponde a una Volkswagen Amarok de platón blanca, con placas THZ-973, en la que se movilizaba parte del esquema de seguridad del senador. El presidente recalcó que se brindará “todo el apoyo en materia de seguridad” para proteger la vida de Castellanos y de su equipo de trabajo, así como para capturar a los responsables del ataque.

El atentado generó reacciones inmediatas en el Congreso. El presidente del Senado, Lidio García, rechazó los hechos y advirtió sobre el impacto de la violencia en el proceso democrático. “Este hecho es gravísimo y no puede normalizarse. Estamos a las puertas de elecciones de Congreso y Presidencia, y el país no puede enfrentar ese proceso en medio de la violencia, el miedo y la falta de garantías”, manifestó el senador.

De acuerdo con las primeras versiones, los responsables del ataque serían integrantes del ELN (Ejército de Liberación Nacional), quienes habrían disparado contra el vehículo del esquema de seguridad. Las autoridades continúan recopilando información para confirmar esta hipótesis y avanzar en las labores de inteligencia.

Se conoció, además, que el senador Jairo Castellanos no se encontraba en el vehículo atacado, ya que esperaba a su esquema de seguridad en Yopal, Casanare, lo que evitó que el hecho tuviera consecuencias aún más graves.

El Gobierno Nacional reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las condiciones de seguridad electoral, en un contexto marcado por los recientes hechos de violencia contra líderes políticos y sociales. La administración Petro aseguró que se intensificarán las acciones para garantizar la protección de candidatos, congresistas y ciudadanos, especialmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.