Corte Suprema abre indagación contra Efraín Cepeda por señalamientos de paramilitarismo recibidos por la JEP

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el expresidente del Senado Efraín Cepeda, después de las declaraciones del exsenador Álvaro Ashton recibidas en una compulsa de copias enviada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dichas afirmaciones involucrarían a reconocidos políticos y empresarios con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Cepeda y presuntos vínculos con las AUC

En lo declarado por Álvaro Ashton el 20 y 21 de febrero de 2025 ante la JEP, se habla de alianzas políticas, económicas y electorales entre políticos de la Costa Caribe, empresarios y el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, comandado por Édgar Ignacio Flórez Fierro, alias Don Antonio, y Carlos Mario García Ávila.

El exsenador, quien enfrenta un proceso por concierto para delinquir agravado y cohecho, aseguró que esos pactos habrían facilitado la cooptación institucional, la manipulación electoral y el control político en municipios del Atlántico y Magdalena. Las personas mencionadas habrían estado, según Ashton, vinculados con acercamientos o acuerdos indirectos con sectores apoyados por los paramilitares.

“Asumimos que todos, incluyéndome a mí, ayudábamos a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaron financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz con la Alcaldía de Barranquilla. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo en los demás municipios”, declaró Ashton.

Las declaraciones relacionadas con Efraín Cepeda fueron asignadas para su análisis al magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte, quien decidió abrir indagación previa y ordenó practicar pruebas.

Armando Benedetti también fue mencionado

El ministro Armando Benedetti también fue mencionado por Ashton, quien afirmó que el jefe de esa importante cartera del Gobierno habría sido clave en la promoción de artículos durante el trámite de la Ley de Justicia y Paz que, según dice, favorecían a las AUC.

“Era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC, como el artículo de la sedición y el de la alternatividad penal”, señaló.

El expediente que corresponde a Benedetti fue asignado al magistrado César Augusto Reyes, quien revisará si los hechos mencionados por Ashton están relacionados con investigaciones previas.