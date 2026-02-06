En video: con honores militares despidieron al presidente Petro tras su visita a Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro dio por terminada su visita oficial a Estados Unidos y ya se encuentra en territorio colombiano, luego de cumplir una intensa agenda diplomática, política y académica en Washington. A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que fue despedido con honores militares por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Base Aérea Andrews, uno de los principales complejos militares del país norteamericano.

“Con honores de despedida como Jefe de Estado por parte de los militares de la Base Aérea Andrews, doy por terminada mi agenda oficial y de forma positiva en los Estados Unidos”, expresó el jefe de Estado, quien calificó su visita como productiva en términos de relaciones bilaterales y proyección internacional.

Con honores en la Base Aérea Andrews: así terminó la gira de Petro por Estados Unidos

El presidente Petro cerró su paso por Estados Unidos este jueves, días después de sostener una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro que marcó uno de los momentos más relevantes de la gira. En su último día de actividades, el mandatario se reunió con empresarios estadounidenses y con miembros de la diáspora colombiana en Washington, ante quienes hizo fuertes declaraciones sobre la situación política interna del país.

Durante ese espacio, el jefe de Estado lanzó duras críticas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), por las decisiones relacionadas con el senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida y por la caída de las listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes. Según Petro, el órgano electoral estaría actuando con intereses políticos.

“Lo que estoy viendo como presidente de la República es que el CNE está haciendo política y no es árbitro electoral”, aseguró. En esa misma línea, afirmó que el organismo estaría “dividiendo a quienes quieren seguir con el proyecto de cambio” y favoreciendo a sectores que, según él, buscan un regreso al modelo del expresidente Iván Duque.

El mandatario también se refirió a la Corte Constitucional, a la que acusó de “prejuzgar” al suspender los efectos de la emergencia económica decretada por su Gobierno. De acuerdo con Petro, la Corte no esperó a analizar a fondo el decreto y suspendió medidas como los impuestos a los más ricos, lo que generó un nuevo choque entre el Ejecutivo y el alto tribunal. “La Corte Constitucional no puede ser un servidor de los banqueros, sino del pueblo”, afirmó.

Agenda del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos

En el plano internacional, la agenda del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos incluyó reuniones clave con distintos sectores. En horas de la mañana sostuvo un encuentro con la agremiación estadounidense de cacao, con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y promover la exportación de productos colombianos.

Posteriormente, el mandatario visitó la Universidad de Georgetown, donde ofreció una conferencia magistral titulada “El rol de América Latina en la crisis ambiental global”. Allí abordó temas centrales de su política exterior, especialmente la transición energética, uno de los pilares de su gobierno y una de las banderas que ha promovido en escenarios como la Asamblea General de la ONU.

Desde ese espacio académico, Petro también cuestionó la eficacia de los organismos internacionales y del derecho internacional para responder a los problemas sociales y ambientales del planeta. Asimismo, se refirió a las acciones militares contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe, criticando el uso de misiles dentro de la estrategia antidrogas impulsada por Estados Unidos.

Con su regreso a Colombia, el presidente Gustavo Petro cierra un nuevo capítulo de su agenda internacional, marcada tanto por los encuentros diplomáticos como por sus fuertes pronunciamientos políticos, que siguen generando debate en el escenario nacional.