Daniel Quintero reveló quién considera que es el candidato de Petro para las elecciones presidenciales

Después de que se conoció que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero podrá participar en la consulta presidencial del 8 de marzo por decisión del Centro Nacional Electoral (CNE), él confirmó que se medirá con el exsenador Roy Barreras. Además, se refirió a las preferencias electorales del presidente Gustavo Petro.

En entrevista con la emisora Blu Radio aseguró que su intención es buscar la unidad dentro de la izquierda, aunque reconoció que su campaña estaba dormida debido a que llevaba varios meses inactivo. Incluso señaló que estaba impulsando una empresa nueva y dedicado a sus hijas.

“Esto no puede ser de egos, que tiene que ser este o aquel. Ahora lo voy a decir con toda claridad, el candidato del presidente, el candidato del Gobierno es Iván Cepeda, que es un buen hombre, que está haciendo una campaña extraordinaria en todo el país. Sin embargo, lo tengo que decir: cuando estábamos compitiendo de tú a tú, cuando yo todavía no me había retirado de la consulta anterior, yo le estaba ganando a Iván”, sostuvo Quintero en diálogo con Blu Radio.

Vale decir que su afirmación es difícil de probar, pues en el momento en el que se hizo la consulta del Pacto Histórico el año pasado, las encuestadoras estaban sometidas bajo la llamada ‘Ley Mordaza’ y no tenían la posibilidad de publicar sus mediciones.

Entre tanto, Quintero sostuvo que para ganar se requerirá convocar una gran cantidad de sectores políticos. En ese sentido, señaló que la unidad dependerá de que tengan la voluntad de evitar las peleas entre sí.

Gustavo Bolívar arremetió contra Roy Barreras y Daniel Quintero

Entre tanto, Gustavo Bolívar sostuvo que tanto Roy Barreras como Daniel Quintero deberían renunciar a sus aspiraciones y sumarse a Iván Cepeda. Incluso señaló que el presidente Petro le preguntó por qué no se baja de la consulta.

“Tenemos el papayazo de llegar unido. Ese fue el pacto que hicimos. Por eso se bajó María José Pizarro, por eso me bajé yo, por eso se bajó Susana Muhamad, por eso nos bajamos todos. Nos bajamos todos para llegar unidos, para llegar a la consulta de la izquierda y ahora hay una consulta de la izquierda sin la izquierda. Ellos en vez de solidarisarse con la jugada que le hizo el CNE a Iván Cepeda aprovechan el papayazo, lanzan la consulta y está Roy desesperado buscando candidatos para no sentirse solo. Entonces aparece el CNE a hacerle el juego a Roy y le mete a Quintero, que es un exabrupto”, advirtió Gustavo Bolívar.