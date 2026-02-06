Vuelve al ruedo político: Daniel Quintero confirma que va a consulta presidencial por el Frente por la Vida

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó oficialmente su regreso al escenario político nacional al anunciar que participará en la consulta del Frente por la Vida, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de habilitarlo para competir en este mecanismo de cara a las elecciones presidenciales.

Lea también:Las declaraciones más polémicas de Petro en Washington D. C.: dijo que “estamos mejor en salud” y señaló al CNE de desviar dineros

En entrevista con Noticias Caracol, Quintero aseguró que hará parte de la consulta y que su aspiración se mantiene firme, pese a las controversias jurídicas que rodearon su inscripción. “Voy a estar en la consulta del Frente por la Vida”, afirmó el exmandatario local, quien reconoció sentirse sorprendido por la decisión del CNE, pero reiteró que comparte las ideas del gobierno de Gustavo Petro.

CNE da vía libre a Daniel Quintero para participar en consulta presidencial de la izquierda

Según explicó, su campaña estará centrada en la defensa del proyecto político progresista. “Estoy convencido de que las ideas que representamos tienen cabida incluso para ganarle a Iván Cepeda y convertirnos en la mejor opción”, señaló, en referencia al senador del Pacto Histórico, quien también figura como uno de los principales aspirantes presidenciales de la izquierda, aunque no participará en dicha consulta.

La habilitación de Quintero se dio luego de que el CNE aprobara una ponencia que dejó sin efectos la inhabilidad que había sido impuesta previamente por la Registraduría Nacional, entidad que consideró que el exalcalde ya había participado en una consulta el pasado 26 de octubre. Sin embargo, el organismo electoral concluyó que “no resulta jurídicamente viable” afirmar que Quintero hubiera participado de forma real y sostenida en ese proceso.

De acuerdo con el CNE, la inscripción inicial del exmandatario fue contingente y condicionada, por lo que no se consolidó una participación efectiva que le impidiera aspirar nuevamente. Con siete votos a favor y uno en contra, el fallo destrabó su candidatura y lo dejó habilitado para la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.

Esta decisión reconfiguró el panorama político de la izquierda. Mientras Iván Cepeda, favorito en las encuestas, iría directamente a la primera vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro quedaría con varias cartas sobre la mesa: Roy Barreras y ahora Daniel Quintero como posibles alternativas dentro del mismo espectro político.

La movida también generó tensiones internas en el petrismo. Figuras cercanas al Gobierno, como Gustavo Bolívar y María del Mar Pizarro, cuestionaron la participación de Barreras y advirtieron sobre posibles fracturas dentro del bloque progresista. Incluso, Bolívar insinuó que detrás de la inhabilitación de Cepeda pudieron existir intereses políticos.

Para algunos analistas, la decisión del CNE no es ajena al contexto político. Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, aseguró que es difícil pensar que el organismo electoral haya actuado sin algún grado de conocimiento o aval del Ejecutivo. En su concepto, el camino de la izquierda se reduce a dos escenarios: apartarse de la consulta para mantener el impulso de Cepeda, o aceptar alianzas que impliquen negociar con sectores tradicionales.

En medio de la controversia, el propio Gustavo Petro criticó al CNE por permitir la consulta de sectores afines al uribismo y limitar la del progresismo. Incluso habló de un posible “fraude” y advirtió que se estarían destinando más de 160.000 millones de pesos en reposición de votos a campañas de la derecha.

Con este escenario, la participación de Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida marca su regreso al ruedo político nacional y lo posiciona nuevamente como una de las figuras clave en la disputa por la candidatura presidencial de la izquierda en Colombia. El próximo 8 de marzo será decisivo para definir si logra consolidarse como una alternativa real o si el petrismo se inclina por otras cartas dentro de su propio tablero.