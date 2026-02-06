Se revive el asesinato del futbolista Andrés Escobar: pieza clave del crimen terminó muerto en hechos confusos

El asesinato del futbolista Andrés Escobar vuelve a sacudir la memoria del país tras conocerse la muerte de Juan Santiago Gallón Henao, una de las figuras clave en el encubrimiento del crimen ocurrido en 1994. El hombre fue asesinado en México cuando ingresaba a un restaurante, el pasado 4 de febrero, según confirmaron fuentes judiciales al diario El Espectador.

De acuerdo con la información preliminar, Gallón Henao habría sido herido con arma de fuego al momento de entrar al establecimiento, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades mexicanas. Su muerte revive uno de los episodios más dolorosos de la historia del fútbol colombiano.

Muere en México Juan Santiago Gallón, condenado por el caso Andrés Escobar

Gallón Henao fue condenado en Colombia a 15 meses de prisión por su vinculación con el homicidio de Andrés Escobar, defensor de la Selección Colombia, quien fue asesinado el 2 de julio de 1994 en una discoteca de Medellín, tras marcar un autogol en el Mundial de Estados Unidos. El jugador recibió seis impactos de bala, en un crimen que conmocionó al país y al mundo del deporte.

Las investigaciones judiciales determinaron que el autor material del homicidio fue Humberto Muñoz, conductor de Juan Santiago Gallón y de su hermano. Ambos habrían intentado encubrir el crimen presentando una falsa denuncia de robo, con el fin de desviar la atención de las autoridades.

Tras cumplir su condena, Gallón Henao reapareció públicamente como caballista en Antioquia, pero su historial judicial continuó acumulando episodios. En 2009, se entregó a la Fiscalía General de la Nación, cuando fue investigado por presuntamente financiar bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ligados a los hermanos Castaño. Estas estructuras armadas ilegales operaron en municipios como Titiribí, Amagá y Angelópolis, entre los años 2000 y 2004.

Por estos hechos, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo condenó a tres años y tres meses de prisión, ampliando su prontuario criminal.

Posteriormente, en 2018, Gallón fue capturado en Cúcuta por presuntos vínculos con la organización criminal La Oficina de Envigado y por integrar una red de narcotráfico internacional que enviaba droga al Reino Unido y Estados Unidos, camuflada en comida para perros. Fue vinculado a un cargamento de 2,5 toneladas de cocaína incautado en 2017 en el puerto de Barranquilla.

Según la Fiscalía, la red transformaba la cocaína en productos agropecuarios y veterinarios, logrando que el estupefaciente tuviera apariencia legal mediante el uso de sustancias químicas, esencias y colorantes. Sin embargo, en enero de 2019, un juez le otorgó la libertad por vencimiento de términos, tras pasar un año recluido.

El crimen que marcó al paísLa muerte de Andrés Escobar, uno de los ídolos del fútbol colombiano, ocurrió apenas tres días después de su regreso al país desde Estados Unidos. Según relatos recogidos por Los Informantes, el jugador quería salir y reencontrarse con sus amigos tras el duro golpe del Mundial.

En la madrugada del 2 de julio de 1994, luego de una noche en la discoteca Padua, fue confrontado e insultado por los hermanos Gallón. Minutos después, Humberto Muñoz le disparó seis veces, acabando con la vida del futbolista de 27 años.

Tres décadas después, la muerte de uno de los implicados en el encubrimiento del crimen reabre las heridas de una tragedia que convirtió a Andrés Escobar en un símbolo eterno contra la violencia en el deporte colombiano.