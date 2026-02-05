Rescatan a dos monos cariblancos en lamentable estado: a uno le habían arrancado los dientes

Dos monos cariblancos fueron encontrados rescatados del cautiverio en Antioquia tras ser encontrados en reprochable de salud. Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) informaron que dos ejemplares de esta especie, víctimas del tráfico ilegal, ingresaron Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre.

A uno de ellos le daban alcohol

El primer caso fue el de un macho juvenil observado en poder de un ciudadano irresponsable que, incluso, le daba bebidas alcohólicas al animal. Cuando ingresó a la institución, el mono estaba delgado y desnutrido, con heridas en extremidades y una cavidad oral sin sus dientes de leche, que fueron retirados de forma traumática causándole gingivitis y dolor evidente.

Según el AMVA, el estado del animal no le permitía realizar comportamientos básicos como la aprehensión y manipulación del alimento, lo que afecta su desarrollo y bienestar.

El segundo mono tenía las orejas perforadas

El otro ejemplar de la especie, rescatado tras estar cerca de dos meses en cautiverio, fue encontrado con pañal, uñas pintadas con esmalte y perforaciones en ambos lóbulos de las orejas. Según la entidad, dichas prácticas “evidencian la “humanización” indebida de la fauna silvestre".

Además, pese a estar en mejor condición que el primer mono, tenía lesiones en su piel como consecuencia por el uso prolongado de pañal y signos de estrés asociados a la manipulación constante.

Más de 50 monos cariblancos rescatados desde 2024

El AMVA se pronunció contra el tráfico de fauna silvestre afirmando que “constituye un delito ambiental que genera daños profundos, muchos de ellos irreversibles”. Además, el subdirector ambiental de la entidad, Alejandro Vásquez Campuzano alertó: “Recibir 52 monos cariblancos desde 2024 en un territorio donde esta especie no existe de manera natural es una señal clara de la magnitud del tráfico ilegal”.