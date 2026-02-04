“Grosería e irrespeto”: Petro se va en contra de la Corte Constitucional y el CNE

El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió recusar a los magistrados que suspendieron el decreto de emergencia económica, la polémica medida anunciada a finales de diciembre de 2025 que ha recibido numerosas críticas y acciones legales en contra.

Ante esto, y a propósito de la decisión del Consejo Nacional Electoral frente a la participación de Iván Cepeda en la consulta del ‘Frdnte por la vida’ el próximo 8 de marzo, Petro se pronunció con contundencia arremetiendo contra ambas instituciones en su cuenta de X.

Petro llamó la decisión de la Corte una “aberración”

El mandatario comenzó su mensaje dirigiéndose a, como él las llamó, “las mayorías viejas que conformar algunas instituciones de Colombia”, y justificó la recusación de los magistrados afirmando que “no sé puede suspender un decreto de emergencia económica hasta la decisión final de la corte constitucional”.

Además, calificó esa determinación como “grosería e irrespeto personal al presidente” y la llamó una “aberración que pone en peligro el orden constitucional”.

Cabe mencionar que los magistrados recusados son: Paola Andrea Menesses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo, Héctor Alfonso Carvajal Londoño Assis, Lina Marcela Escobar Martínez, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero.

“Eso se llama trampa”

Poco antes de que se conociera públicamente la deliberación del CNE que negó la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo, Petro también lanzó una dura crítica al CNE. El presidente afirmó que está entidad “impidió, teniendo tiempo, el derecho fundamental a fundar un partido político llamado Pacto Histórico a sus integrantes” y la señaló de variar “de manera pública y unilateral la pregunta que puso en una consulta transformandola de consulta partidista a interpartidista sin serlo”.

Petro dijo que el CNE está “violando derechos fundamentales” y que “lo hace solo para garantizar por interés de los grupos políticos a los que pertenecen la mayoría del CNE". Adicionalmente, durante su discurso en la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que “las mayorías que dominan el poder electoral en Colombia están impidiendo que mi fuerza pueda escribir listas”, en referencia a la revocatoria de las listas por Valle del Cauca y Bogotá a la Cámara de Representantes.

“Invito a la colombianidad de nuevo a la acción de tutela buscando reparar los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, después de la reposición presentada al CNE y su respuesta”, agregó, y remató diciendo: “dejen al pueblo decidir libremente.”