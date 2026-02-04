Noticias

“Yo seré el próximo presidente”: Ivan Cepeda responde a la decisión del CNE que lo saca de la consulta del 8 de marzo

El candidato del Pacto Histórico rechazó la deliberación de la entidad y anunció que irá directamente a primera vuelta.

El senador del Pacto Histórico presentará próximamente el proyecto de la Ley del hambre
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico. (Tomada de Twitter)
Por Laura Cano

El candidato a la presidencia Iván Cepeda se pronunció en redes sociales sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le impide ir a la consulta ‘Frente por la vida’ el próximo 8 de marzo. La determinación de la entidad, que quedó 6-4 en contra de la participación de Cepeda, generó rechazo en el Pacto Histórico y llevó al también senador a anunciar que irá directamente a la primera vuelta presidencial.

“Decisión viola los derechos del Pacto”

Cepeda publicó un vídeo desde su oficina señalando que la decisión, a la que califica de “arbitraria y contraria a derecho”, no tiene precedentes en tiempos recientes. “Es abiertamente antidemocrática. Viola los derechos, no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del Pacto Histórico y los de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre”, subrayó.

El senador aclaró que esa consulta era de un solo partido y recordó que recibió más de 1.5 millones de votos. Además, alegó que esa vez se acordó que el ganador o ganadora participaría en la consulta de un frente en los comicios legislativos, señalando que el CNE “violó determinaciones que había asumido en su momento”.

