“No me preocupa mucho”: el presidente Petro aseguró que no le pidió a Trump que lo sacara de la Lista Clinton

La esperada reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se concretó en la mañana de este 3 de febrero. La cita estuvo precedida por un ambiente de nerviosismo y una llamada telefónica que aligeró la hostilidad que había marcado la relación entre los dos mandatarios.

(Lea también: Donald Trump trajo un incómodo invitado para Gustavo Petro a su reunión bilateral).

Antes de la cita, Estados Unidos tuvo una intensa agenda con Latinoamérica, marcada por la llamada ‘Doctrina Donroe’ de la Administración Trump. Entre otras cosas, bombardeó embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, protagonizó una intervención militar en Venezuela y terminó apresando a su presidente, Nicolás Maduro, quien parecía perpetuarse en el poder. Petro venía criticando con dureza estas acciones e incluso unos días antes de su reunión con Trump aseguró que Maduro debía ser juzgado por tribunales venezolanos.

Pese a todo, la diplomacia pareció primar. El presidente Gustavo Petro llegó puntual a la Casa Blanca, acompañado por la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Aunque varios analistas señalaron que este tipo de encuentros tardan entre 30 y 45 minutos, la cita de Petro y Trump se extendió por más de hora y media.

Después de que el jefe de Estado colombiano llegó a la Casa Blanca, la Presidencia empezó a compartir fotografías del encuentro. En ellas, ambos mandatarios se mostraron sonrientes y cordiales, en contraste con los insultos que se lanzaron entre sí a través de sus redes sociales.

El presidente Petro llegó con el libro ‘Trump: The Art of the Deal’, publicado en 1987 y escrito por el propio Donald Trump con el periodista Tony Schwartz. Trump se lo firmó y también le entregó una foto enmarcada del encuentro junto a una nota que decía: “Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia”.

¿Qué dijeron Petro y Trump tras su reunión en la Casa Blanca?

En la tarde, unas horas después de la reunión, el presidente Gustavo Petro convocó una rueda de prensa para hacer un balance sobre el diálogo que sostuvo con Trump. “Me parece muy positivo que la reunión de esta mañana haya salido con un aire optimista. ¿Qué siento yo de lo que vi? Confusión alrededor de la realidad que acontece en problemas como el narcotráfico, como la energía. Líneas diferentes de ver el problema. Algunas agresivas, otras más posiblemente construibles (SIC). Nos agarramos de eso, lo que nos junta, no lo que nos separa”, expresó Petro y contó que le recordó a Trump que un asunto que los une es la libertad.

Entre tanto, señaló que no le preguntó por su salida de la Lista Clinton, también conocida como Lista OFAC.

“Eso no me preocupa mucho. Sí le dije que es entre libres. Y uno no puede actuar bajo chantajes. Haz esto, si no, pasa esto. No, ni por el chiras, decimos nosotros. Y creo que las fotos y el ambiente de la reunión demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales. Que piensan diferente, sí. Con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes”, puntualizó el primer mandatario.

Si bien señaló que no hablaron de temas personales ni de negocios, reveló qué sí lo invitó a Cartagena.

Trump, por su parte, mostró un gran optimismo al término del encuentro. “Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto. Y nos llevamos muy bien, y así seguimos. También estamos trabajando en algunas otras cosas, incluidas las sanciones. Y sí, tuvimos una muy buena reunión. Me pareció fantástico”, sostuvo Trump en una declaración posterior.

¿Qué sigue en la relación bilateral?

Rafael Piñeros, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, sostuvo que el resultado del encuentro entre Petro y Trump fue positivo y señaló que hubo una “sintonía” entre ambos mandatarios.

Adicionalmente, señaló que trabajaron temas claves como la lucha contra el narcotráfico y la relación con países como Venezuela y Ecuador, que también son estratégicos para Estados Unidos.

“Trasciende como un elemento importante el hecho de que cada uno de manera individual refleje eventualmente diferencias, pero al mismo tiempo un tono positivo para trabajar por una relación bilateral que ha sido fundamental”, sostuvo Piñeros.

Y concluyó señalando que ambos países tienen intereses en común, como la reactivación económica en Venezuela, que a la larga también podría beneficiar a Colombia en asuntos como la migración irregular y el comercio exterior.